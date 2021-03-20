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    «Нова пошта» підвищила тарифи: скільки тепер коштує відправити посилку

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    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн - «Нова пошта» підвищила тарифи: скільки тепер коштує відправити посилку
    Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн

    Нові тарифи почали діяти з 20 березня

    «Нова пошта» з 20 березня підвищила тарифи на всі види посилок. Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн.

    Про це йдеться в опублікованих даних на сайті «Нової пошти».

    Зазначається, що на 1-10 грн також подорожчала і упаковка посилок. Тепер за коробку від 30 до 40 кг з наповнювачем замість 86 грн доведеться заплатити 96 грн.

    до 0,5 кг

    • в межах міста з 30 до 35 грн;
    • в межах області з 35 до 40 грн;
    • по країні з 40 до 45 грн.

    до 1 кг

    • в межах міста з 35 до 40 грн;
    • в межах області з 40 до 45 грн;
    • по країні з 45 до 50 грн.

    до 2 кг

    • в межах міста з 40 до 45 грн;
    • в межах області з 45 до 50 грн;
    • по країні з 50 до 55 грн.

    до 5 кг

    • в межах міста з 45 до 50 грн;
    • в межах області з 50 до 55 грн;
    • по країні з 55 до 60 грн.

    до 10 кг

    • в межах міста з 55 до 60 грн;
    • в межах області з 60 до 65 грн;
    • по країні з 65 до 70 грн.

    до 20 кг

    • в межах міста з 75 до 80 грн;
    • в межах області з 80 до 85 грн;
    • по країні з 85 до 90 грн.

    до 30 кг

    • в межах міста з 95 до 100 грн;
    • в межах області з 100 до 105 грн;
    • по країні з 105 до 110 грн
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    У керівництві «Нової пошти» відзначають, що їм не хотілося йти на такий крок. Але є об'єктивні причини: ціни на бензин, інфляція та інше.

    «Розуміючи всю складність економічної ситуації, пов'язаної з пандемією і карантинними обмеженнями, «Нова пошта» тривалий час свідомо не підвищувала тарифи. Ми працювали на межі можливостей і допомагали країні боротися з Covid-19, купуючи медичне обладнання та засоби захисту для лікарень. Але ми змушені зробити незначне підвищення тарифів у зв'язку із зростанням цін на паливо, комунальні послуги, інфляцією і тому подібним», – пояснили в «Новій пошті».

    Параметри відправлень:

    • Параметри відправлень до 30 кг, що приймаються: довжина кожної сторони – до 120 см, вага – до 30 кг
    • Параметри відправлень, що приймаються для доставки в Поштомати: довжина – 58 см, ширина – до 24 см, висота 42 см, вага – до 30 кг
    • Параметри відправлень від 30 кг, які приймаються: довжина – до 300 см, ширина – до 170 см, висота 170 см, вага – від 30 кг до 1000 кг.

    При цьому скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправленні посилок розміром від 70 см з однією зі сторін відправлення за умови упакування згідно з правилами упаковки «Нової пошти».

    Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне, щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на плоску основу.

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    Теги: тарифи ціни Україна Нова пошта послуги пошта
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