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    «На Великдень знову хочуть у локдаун» – у Франківську до «МакДональдза» вишикувалася довжелезна черга

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    Містяни висловлюють побоювання, що таке скупчення людей може призвести до чергового сплеску захворюваності на коронавірус - «На Великдень знову хочуть у локдаун» – у Франківську до «МакДональдза» вишикувалася довжелезна черга
    Містяни висловлюють побоювання, що таке скупчення людей може призвести до чергового сплеску захворюваності на коронавірус
    Фото: facebook-сторінка Ruslan Veselui

    Тим часом, Івано-Франківськ лише минулого тижня вийшов із «червоної зони» карантинних обмежень

    До щойно відкритого ресторану «МакДональдз» у Івано-Франківську вишикувалася довжелезна черга. Причому як із людей, так і з автівок. Відповідні фото у мережі facebook опублікував Руслан Веселий. «Історія як ніхто не прийшов на відкриття Мака. Як вам?», – ідеться у підписі до знімків.

    У коментарях люди висловлюють подив, що є охочі відбути таку довгу чергу за звичайним фаст-фудом.

    «Ти не ти, коли голодний», – жартують жителі міста.

    Тим часом, Івано-Франківськ лише минулого тижня вийшов із «червоної зони» карантинних обмежень. Тож містяни висловлюють побоювання, що таке скупчення людей може призвести до чергового сплеску захворюваності на коронавірус.

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    «На Великдень знову хочуть у локдаун» – у Франківську до «МакДональдза» вишикувалася довжелезна черга
    «На Великдень знову хочуть у локдаун» – у Франківську до «МакДональдза» вишикувалася довжелезна черга
    «На Великдень знову хочуть у локдаун» – у Франківську до «МакДональдза» вишикувалася довжелезна черга
    «На Великдень знову хочуть у локдаун» – у Франківську до «МакДональдза» вишикувалася довжелезна черга
    «На Великдень знову хочуть у локдаун» – у Франківську до «МакДональдза» вишикувалася довжелезна черга
    «На Великдень знову хочуть у локдаун» – у Франківську до «МакДональдза» вишикувалася довжелезна черга
    Фото: facebook-сторінка Ruslan Veselui

    «Бачу всі дуже хочуть Великдень знову по хатах і в локдаун!», – ідеться у коментарях.

    Нагадаємо, «МакДональдз» відкрили у Івано-Франківську 17 квітня. У ресторані є 2 лінії МакДрайву, зона МакДелівері (доставки) та експрес-вікно.

    Раніше «Главком» писав, що «МакДональдз» оголосив ребрендинг: що зміниться у мережі ресторанів фаст-фуду.

    Нагадаємо, у червні минулого року компанія McDonald's опинилася у центрі мовного скандалу та обурила частину користувачів соцмереж після того, як відмовилася надавати свої послуги клієнтам російською мовою.

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    Теги: Івано-Франківськ послуги коронавірус
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