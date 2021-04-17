«На Великдень знову хочуть у локдаун» – у Франківську до «МакДональдза» вишикувалася довжелезна черга

Містяни висловлюють побоювання, що таке скупчення людей може призвести до чергового сплеску захворюваності на коронавірус

Тим часом, Івано-Франківськ лише минулого тижня вийшов із «червоної зони» карантинних обмежень

До щойно відкритого ресторану «МакДональдз» у Івано-Франківську вишикувалася довжелезна черга. Причому як із людей, так і з автівок. Відповідні фото у мережі facebook опублікував Руслан Веселий. «Історія як ніхто не прийшов на відкриття Мака. Як вам?», – ідеться у підписі до знімків.

У коментарях люди висловлюють подив, що є охочі відбути таку довгу чергу за звичайним фаст-фудом.

«Ти не ти, коли голодний», – жартують жителі міста.

Тим часом, Івано-Франківськ лише минулого тижня вийшов із «червоної зони» карантинних обмежень. Тож містяни висловлюють побоювання, що таке скупчення людей може призвести до чергового сплеску захворюваності на коронавірус.

«Бачу всі дуже хочуть Великдень знову по хатах і в локдаун!», – ідеться у коментарях.

Нагадаємо, «МакДональдз» відкрили у Івано-Франківську 17 квітня. У ресторані є 2 лінії МакДрайву, зона МакДелівері (доставки) та експрес-вікно.

Раніше «Главком» писав, що «МакДональдз» оголосив ребрендинг: що зміниться у мережі ресторанів фаст-фуду.

Нагадаємо, у червні минулого року компанія McDonald's опинилася у центрі мовного скандалу та обурила частину користувачів соцмереж після того, як відмовилася надавати свої послуги клієнтам російською мовою.

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