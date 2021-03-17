Податки на посилки змінять: скільки доведеться платити українцям по-новому

За старими правилами за посилку вартістю 200 євро потрібно було заплатити податок із 100 євро, а за новими – 50 євро

Верховна Рада готується прийняти нові правила оподаткування міжнародних посилок

В Україні можуть знизити податки за ті міжнародні посилки, вартість яких перевищує 150 євро (зараз 100 євро). З кожної посилки, яка перевищує зазначену суму, потрібно буде заплатити 20% ПДВ і 10% мита.

Про це йдеться в законопроєкті №4278, який 17 березня в другому читанні розглянуть у Верховній Раді. Автори документа – народні депутати Олександр Сова, Данило Гетманцев та інші.

Варто зазначити, що податок платиться не з усієї суми посилки, а з різниці між фактичною і граничною вартістю. За старими правилами за посилку вартістю 200 євро потрібно було заплатити податок із 100 євро, а за новими – 50 євро.

«Зменшення 2019 року ліміту на безподаткові пересилання міжнародних поштових та експрес-відправлень в Україні з-за кордону з 150 євро до 100 євро неефективне, зокрема, відповідні зміни щодо зменшення ліміту не супроводжувалися ані даними про кількість відправлень від 100 до 150 євро, які обкладаються митом та ПДВ, ані даними про прогнозований обсяг податкових надходжень», – йдеться в документі.

Тільки 1,4% посилок – із задекларованою вартістю від 150 євро. Водночас товари з США, країн ЄС, Китаю можна придбати на українських великих онлайн-майданчиках та інтернет-магазинах. Фактично продавці заробляють на своїй націнці, але ПДВ державі не платять.

«Важливо, що нарахування митних платежів на товари, що переміщуються у міжнародних поштових відправленнях, здійснюються на дату подачі операторами поштового зв'язку відправлення разом із митними деклараціями СN 23 та іншими необхідними документами, а не на момент їх купівлі за кордоном», – зазначають у Державній фіскальній службі. Тобто платити податки доведеться не відразу після купівлі.