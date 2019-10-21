«Укрпошту» можуть частково приватизувати



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Гончарук не виключає продаж до 30% «Укрпошти»

Кабінет міністрів допускає часткову приватизацію «Укрпошти». Про це сьогодні на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, уряд розглядає до десяти державних підприємств з соціально значимими функціями, до часткової приватизації яких можуть залучити іноземних інвесторів.

«Наприклад, «Укрпошта». Вона доставляє пенсії...таких підприємств небагато, їх до десяти... Ці підприємства можуть бути заборонені до приватизації, або підготовлені до так званого IPO. Тобто до виходу на іноземні майданчики для залучення системних інвесторів», - зазначив Гончарук.

У той же час він підкреслив, що для соціально значущих підприємств може розглядатися часткова приватизація при збереженні контролю держави.

«Це означає, що ми можемо підготуватися до того, щоб продати 20-30% акцій «Укрпошти» різним акціонерам, які б надали б цьому підприємству нові ресурси і давали б можливість прискорити його розвиток. Така модель можлива», - додав прем'єр.

Нагадаємо також, що «Укрпошта» з нового року підвищує тарифи.

Раніше повідомлялося, що уряд розпочав оптимізацію державного майна. Відповідно до урядового рішення щодо оптимізації майна АТ «НАК «Нафтогаз України», АТ «Українська залізниця», ПАТ «Укрпошта» мають проаналізувати надлишкові та непрофільні активи, які знаходяться на їхніх балансах та їхніх дочірніх підприємств (або заснованих ними суб’єктів господарювання), та визначитись щодо доцільності утримання надлишкового майна з урахуванням стратегічних планів розвитку.