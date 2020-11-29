«Укрзалізниця» працюватиме з китайськими контейнерами

Залізничні перевезення розвиватимуться разом з DHL Global Forwarding

Міжнародна логістична компанія DHL Global Forwarding разом з «Укрзалізницею» оголосили про намір розвивати контейнерні залізничні перевезення з Китаю до Європи. Відповідний меморандум про взаєморозуміння та співпрацю підписали голова правління Акціонерного товариства «Укрзалізниця» Володимир Жмак, виконавчий директор Центру транспортної служби «Ліски» Едвін Берзиньш і генеральний директор DHL Global Forwarding Стів Хуанг.

«Укрзалізниця та DHL Global Forwarding будуть розвивати контейнерні залізничні перевезення Китай – Європа та планують запроваджувати нові міжнародні маршрути», – йдеться у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

«Меморандумом передбачено, що Укрзалізниця спільно з DHL організовуватимуть контейнерні поїзди, залучатимуть додаткові вантажі та розширюватимуть географію перевезень. Це дійсно новий рівень міжнародної співпраці і абсолютно якісно інший рівень роботи ЦТС «Ліски»», – повідомив Володимир Жмак.

Голова правління Укрзалізниці зазначив, що на основі філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» в Києві буде створений потужний логістичний центр для вантажів компанії DHL. Зі свого боку Укрзалізниця взяла на себе зобов’язання працювати над спрощенням проходження митних процедур територією України та гарантувати дотримання графіку руху поїздів. DHL і надалі продовжуватиме розвивати залізничну експедицію з основним акцентом на транспортний коридор Китай – Україна – європейські країни та зворотно.

Крім того, сторони обмінюватимуться актуальною інформацією, працюватимуть над удосконаленням тарифної політики, щоб зробити перевезення більш привабливими для клієнтів, досвідом щодо розвитку транспортної логістики та інфраструктури тощо.

Прямі контейнерні поїзди з Китаю до України територією чотирьох країн почали курсувати з 8 червня 2020 року. За цей час прибуло вже 17 поїздів. Загалом територією України на регулярній основі курсує 36 контейнерних поїздів, організованих Укрзалізницею, а контейнерні перевезення складають 2,3% в загальних обсягах перевезень вантажів залізничним транспортом України.