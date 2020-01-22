Укрзалізниця пропонує українцям їздити до Європи з суттєвими знижками
Вартість проїзду Київ — Прага становитиме 62 євро на заміну діючих 97,2 євро
У компанії планують запровадити новацію з 3 лютого 2020 року
Укрзалізниця пропонує подорожувати у напрямку Україна — Чехія зі зижкою до 65% на перші три місця в обох напрямках.
Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.
Зазначається, що запровадити новацію планується з 3 лютого 2020 року.
«Це допоможе заохотити пасажирів до поїздок у міжнародному сполученні залізничним транспортом та посилити конкуренцію авіа- та автотранспорту», - йдеться у повідомленні.
Угодою встановлюється вартість проїзду в міжнародному сполученні в напрямку Україна — Чехія — Україна за «Дисконтною програмою УЗ-ЧД / First Minute Europe» (при розрахунку вартості для АТ «Укрзалізниця» приймається знижка в розмірі 65 % до вартості повного квитка*) на три місця для АТ «Укрзалізниця» в обох напрямках та три місця для АТ «Чеські залізниці» в обох напрямках.
Вартість проїзду становитиме:
- Київ — Прага — 62 євро на заміну діючих 97,2 євро;
- Львів — Прага — 48 євро на заміну діючих 80,2 євро.
Вказана знижка застосовується до вартості квитка як складової вартості проїзного документа по території України.
Як повідомлялося, в Укрзалізниці повідомили, що українці почали частіше їздити до ЄС залізницею.