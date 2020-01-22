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    Економіка та фінанси

    Укрзалізниця пропонує українцям їздити до Європи з суттєвими знижками

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    <p>Вартість проїзду&nbsp; Київ &mdash; Прага становитиме 62 євро на заміну діючих 97,2 євро</p> - Укрзалізниця пропонує українцям їздити до Європи з суттєвими знижками

    Вартість проїзду  Київ — Прага становитиме 62 євро на заміну діючих 97,2 євро

    У компанії планують запровадити новацію з 3 лютого 2020 року

    Укрзалізниця пропонує подорожувати у напрямку Україна — Чехія зі зижкою до 65% на перші три місця в обох напрямках.

    Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

    Зазначається, що запровадити новацію планується з 3 лютого 2020 року.

    «Це допоможе заохотити пасажирів до поїздок у міжнародному сполученні залізничним транспортом та посилити конкуренцію авіа- та автотранспорту», - йдеться у повідомленні.

    Угодою встановлюється вартість проїзду в міжнародному сполученні в напрямку Україна — Чехія — Україна за «Дисконтною програмою УЗ-ЧД / First Minute Europe» (при розрахунку вартості для АТ «Укрзалізниця» приймається знижка в розмірі 65 % до вартості повного квитка*) на три місця для АТ «Укрзалізниця» в обох напрямках та три місця для АТ «Чеські залізниці» в обох напрямках.

    Вартість проїзду становитиме:

    -  Київ — Прага — 62 євро на заміну діючих 97,2 євро;

    -  Львів — Прага — 48 євро на заміну діючих 80,2 євро.

    Вказана знижка застосовується до вартості квитка як складової вартості проїзного документа по території України.

    Як повідомлялося, в Укрзалізниці повідомили, що українці почали частіше їздити до ЄС залізницею.

    ЄС Київ Укрзалізниця Львів Чехія українці Україна
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