Укрзалізниця пропонує українцям їздити до Європи з суттєвими знижками



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Вартість проїзду Київ — Прага становитиме 62 євро на заміну діючих 97,2 євро

У компанії планують запровадити новацію з 3 лютого 2020 року

Укрзалізниця пропонує подорожувати у напрямку Україна — Чехія зі зижкою до 65% на перші три місця в обох напрямках.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

Зазначається, що запровадити новацію планується з 3 лютого 2020 року.

«Це допоможе заохотити пасажирів до поїздок у міжнародному сполученні залізничним транспортом та посилити конкуренцію авіа- та автотранспорту», - йдеться у повідомленні.

Угодою встановлюється вартість проїзду в міжнародному сполученні в напрямку Україна — Чехія — Україна за «Дисконтною програмою УЗ-ЧД / First Minute Europe» (при розрахунку вартості для АТ «Укрзалізниця» приймається знижка в розмірі 65 % до вартості повного квитка*) на три місця для АТ «Укрзалізниця» в обох напрямках та три місця для АТ «Чеські залізниці» в обох напрямках.

Вартість проїзду становитиме:

- Київ — Прага — 62 євро на заміну діючих 97,2 євро;

- Львів — Прага — 48 євро на заміну діючих 80,2 євро.

Вказана знижка застосовується до вартості квитка як складової вартості проїзного документа по території України.

Як повідомлялося, в Укрзалізниці повідомили, що українці почали частіше їздити до ЄС залізницею.