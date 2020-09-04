«Укрзалізниця» скасовує посадку пасажирів у Тернополі з 7 вересня



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В «Укрзалізниці» повідомили, що з 7 вересня відновлюється посадка і висадка пасажирів на станціях Острог та Радивилів

У компанії наголошують, що висадка пасажирів і надалі здійснюватиметься

АТ «Укрзалізниця» з 7 вересня тимчасово скасовує посадку пасажирів у Тернополі, що потрапив у «червону» зону. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У компанії наголошують, що висадка пасажирів і надалі здійснюватиметься.

«Із 00:01 07 вересня 2020 року... Тимчасово скасовано посадку пасажирів на станції Тернопіль (дозволена лише висадка пасажирів)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі станції не продаватимуться квитки на поїзди сполученням:

№21/22 Харків – Трускавець,

№12/11 Одеса – Львів,

№81/82 Київ – Ужгород,

№49/50 Київ – Трускавець,

№136/135 Снятин - Одеса – Чернівці,

№108/107 Одеса – Ужгород,

№110/109 Львів – Херсон,

№41/42 Дніпро – Трускавець,

№715/716 Київ - Львів.

В «Укрзалізниці» повідомили, що з 7 вересня відновлюється посадка і висадка пасажирів на станціях Острог та Радивилів.

Так, можна буде придбати квитки на потяги сполученням зі станції Острог – на поїзди: №98/97 Ковель - Київ; №122/121 Рівне - Миколаїв; №88/87 Ковель - Новоолексіївка; №45/46 Ужгород - Лисичанськ.

А зі станції Радивилів - на поїзди: №45/46 Ужгород - Лисичанськ; №232/231 Галич - Генічеськ - Івано-Франківськ.

В «Укрзалізниці» зауважують, що пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки до залізничних кас або через офіційний сайт підприємства і отримати 100% відшкодування їх вартості (в будь-який момент до дня запланованої поїздки і не пізніше 60 днів після).

Також в «Укрзалізниці» наголошують, що такі зміни у русі поїздів здійснені відповідно до рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №28 від 3 вересня.

До слова, Тернопіль не посилюватиме карантин, попри «червону» зону.

Нагадаємо, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.

Коронавірус в Україні

Всього 130951

Хворіють 67577

Одужали 60613

Померли 2761