«Укрзалізниця» скасовує посадку пасажирів у Тернополі з 7 вересня
У компанії наголошують, що висадка пасажирів і надалі здійснюватиметься
АТ «Укрзалізниця» з 7 вересня тимчасово скасовує посадку пасажирів у Тернополі, що потрапив у «червону» зону. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
У компанії наголошують, що висадка пасажирів і надалі здійснюватиметься.
«Із 00:01 07 вересня 2020 року... Тимчасово скасовано посадку пасажирів на станції Тернопіль (дозволена лише висадка пасажирів)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зі станції не продаватимуться квитки на поїзди сполученням:
№21/22 Харків – Трускавець,
№12/11 Одеса – Львів,
№81/82 Київ – Ужгород,
№49/50 Київ – Трускавець,
№136/135 Снятин - Одеса – Чернівці,
№108/107 Одеса – Ужгород,
№110/109 Львів – Херсон,
№41/42 Дніпро – Трускавець,
№715/716 Київ - Львів.
В «Укрзалізниці» повідомили, що з 7 вересня відновлюється посадка і висадка пасажирів на станціях Острог та Радивилів.
Так, можна буде придбати квитки на потяги сполученням зі станції Острог – на поїзди: №98/97 Ковель - Київ; №122/121 Рівне - Миколаїв; №88/87 Ковель - Новоолексіївка; №45/46 Ужгород - Лисичанськ.
А зі станції Радивилів - на поїзди: №45/46 Ужгород - Лисичанськ; №232/231 Галич - Генічеськ - Івано-Франківськ.
В «Укрзалізниці» зауважують, що пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки до залізничних кас або через офіційний сайт підприємства і отримати 100% відшкодування їх вартості (в будь-який момент до дня запланованої поїздки і не пізніше 60 днів після).
Також в «Укрзалізниці» наголошують, що такі зміни у русі поїздів здійснені відповідно до рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №28 від 3 вересня.
До слова, Тернопіль не посилюватиме карантин, попри «червону» зону.
Нагадаємо, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.
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