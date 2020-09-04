  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» скасовує посадку пасажирів у Тернополі з 7 вересня

    • Розсилка
    В &laquo;Укрзалізниці&raquo; повідомили, що з 7 вересня відновлюється посадка і висадка пасажирів на станціях Острог та Радивилів - «Укрзалізниця» скасовує посадку пасажирів у Тернополі з 7 вересня
    В «Укрзалізниці» повідомили, що з 7 вересня відновлюється посадка і висадка пасажирів на станціях Острог та Радивилів

    У компанії наголошують, що висадка пасажирів і надалі здійснюватиметься

    АТ «Укрзалізниця» з 7 вересня тимчасово скасовує посадку пасажирів у Тернополі, що потрапив у «червону» зону. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

    У компанії наголошують, що висадка пасажирів і надалі здійснюватиметься.

    «Із 00:01 07 вересня 2020 року... Тимчасово скасовано посадку пасажирів на станції Тернопіль (дозволена лише висадка пасажирів)», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що зі станції не продаватимуться квитки на поїзди сполученням:

    №21/22 Харків – Трускавець,

    №12/11 Одеса – Львів,

    №81/82 Київ – Ужгород,

    №49/50 Київ – Трускавець,

    №136/135 Снятин - Одеса – Чернівці,

    №108/107 Одеса – Ужгород,

    №110/109 Львів – Херсон,

    №41/42 Дніпро – Трускавець,

    №715/716 Київ - Львів.

    В «Укрзалізниці» повідомили, що з 7 вересня відновлюється посадка і висадка пасажирів на станціях Острог та Радивилів.

    Так, можна буде придбати квитки на потяги сполученням зі станції Острог – на поїзди: №98/97 Ковель - Київ; №122/121 Рівне - Миколаїв; №88/87 Ковель - Новоолексіївка; №45/46 Ужгород - Лисичанськ.

    А зі станції Радивилів - на поїзди: №45/46 Ужгород - Лисичанськ; №232/231 Галич - Генічеськ - Івано-Франківськ.

    В «Укрзалізниці» зауважують, що пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки до залізничних кас або через офіційний сайт підприємства і отримати 100% відшкодування їх вартості (в будь-який момент до дня запланованої поїздки і не пізніше 60 днів після).

    Також в «Укрзалізниці» наголошують, що такі зміни у русі поїздів здійснені відповідно до рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №28 від 3 вересня.

    До слова, Тернопіль не посилюватиме карантин, попри «червону» зону.

    Нагадаємо, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      130951
    • Хворіють
      67577
    • Одужали
      60613
    • Померли
      2761

    Читайте також:

      Харків Київ Одеса Укрзалізниця Дніпро Львів потяг Ужгород Івано-Франківськ Рівне Тернопіль Херсон Чернівці карантин коронавірус Радивилів
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ