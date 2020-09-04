Новий антирекорд: за добу на коронавірус захворіли 2723 українці



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51 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою

За минулу добу в Україні стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, що днем раніше в Україні протягом доби було виявлено 2 430 нових хворих. Крім того, за позаминулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.

Найбільше хворих минулої доби виявили у Харківській області (371) та Києві (319).

До слова, днями глава уряду Денис Шмигаль зробив невтішний прогноз на кінець вересня. Він заявив, що за кілька тижнів в Україні слід очікувати близько 3000 хворих на добу.



