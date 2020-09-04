Новий антирекорд: за добу на коронавірус захворіли 2723 українці
51 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою
За минулу добу в Україні стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.
Зазначимо, що днем раніше в Україні протягом доби було виявлено 2 430 нових хворих. Крім того, за позаминулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.
-
Всього128228
-
Хворіють65842
-
Одужали59676
-
Померли2710
Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.
Найбільше хворих минулої доби виявили у Харківській області (371) та Києві (319).
До слова, днями глава уряду Денис Шмигаль зробив невтішний прогноз на кінець вересня. Він заявив, що за кілька тижнів в Україні слід очікувати близько 3000 хворих на добу.