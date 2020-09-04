Тернопіль не посилюватиме карантин, попри «червону» зону



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На Тернопільщині за 3 вересня підтверджено 206 випадків зараження вірусом Covid-19

Мер Сергій Надал розповів з яких причин посилювати карантин в місті не будуть

Влада Тернополя відмовилися посилювати карантин, незважаючи на те, що місто опинилося у «червоній» карантинній зоні. Рішення було прийнято під час засідання міського оперативного штабу, повідомив мер Тернополя Сергій Надал, який сам хворіє на коронавірус.

«Ми зберігаємо всю мережу транспорту, всі транспортні засоби будуть їздити з табличками «спецрейс». Також ми не закриваємо школи і садки, вони і надалі будуть працювати в штатному режимі», — сказав Надал.

Він пояснив, що посилювати карантину не будуть з двох причин — Конституційний суд визнав незаконним положення постанови Кабміну про карантин і ще у серпні Міська рада прийняла рішення, що подібні постанови Кабміну не можуть виконуватися, оскільки не відповідають чинному законодавству.

Слід зазначити, що Тернопіль нещодавно перебував у так званій червоній зоні епідеміологічної ситуації через те, що у місті спостерігався високий рівень захворювання на коронавірус. І мер Тернополя Сергій Надал тривалий час пручався наказам Києва щодо карантинних обмежень.