Авіакомпанії почали забороняти польоти в масках із клапанами



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Авіакомпанії дозволяють з медичних причин не надягати маску, проте для цього необхідно надати підтвердження від лікаря

Маски і респіратори з клапанами захищають пасажира шляхом фільтрації повітря, яке він вдихає, але випускають повітря назовні без очищення, що загрожує іншим мандрівникам

Кілька великих авіакомпаній попередили пасажирів про те, що будуть відмовляти пасажирам у допуску на борт літака у масці чи респіраторі з клапаном. Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що серед таких авіаперевізників, зокрема, Air Canada і Lufthansa Group, в яку входять Lufthansa, Austrian Airlines і Swiss.

Авіакомпанії пояснюють своє рішення тим, що маски і респіратори з клапанами роблять більш комфортним їх носіння і захищають пасажира шляхом фільтрації повітря, яке він вдихає, але випускають повітря назовні без очищення, що загрожує іншим мандрівникам.

До слова, деякі авіакомпанії дозволяють з медичних причин не надягати маску, проте для цього необхідно надати підтвердження від лікаря і в деяких випадках пройти тест на коронавірус перед вильотом.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 4 вересня 26 502 438 людей захворіли коронавірусом.З початку пандемії від коронавірусу померло 873 803 людини, водночас одужало 18 684 199 осіб. За добу у світі захворіло 12 685 людей, найбільша їх кількість припадає на Мексику - 5 937 хворих і 513 загиблих. В Індії зафіксували 3623 нових випадки, в результаті чого кількість хворих з початку пандемії в країні зросла до 3 936 747 осіб. Бразилія своєю чергою перетнула кордон із 4 мільйонів, у країні на сьогодні зареєстровано 4 046 150 випадків, зокрема 124 729 смертей. У США на даний час зафіксовано 6 335 244 випадки, з них 191 058 летальних, 3 575 096 - видужали.

Нагадаємо, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.



