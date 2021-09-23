В Україні можуть побудувати завод турецьких безпілотників

Завод безпілотників Bayraktar можуть збудувати в Україні

Зеленський і Ердоган обговорили співпрацю в оборонній сфері

Президент України Володимир Зеленський і очільник Туреччини Реджепом Ердоганом у Нью-Йорку домовлялися про будівництво заводу турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Зеленський і Ердоган в основному говорили про співпрацю в оборонній сфері.

«Я вже сказав про це: там усе буде добре, і завод Bayraktar на території України буде», – запевнив міністр.

Крім того, було порушено питання торгівлі між Україною й Туреччиною.

«Окремо говорили про торгівлю. Президент Ердоган і президент Зеленський однозначно налаштовані на те, щоб торгівля між нашими країнами росла в інтересах наших економік і бізнесу наших підприємців», – додав Кулеба.

До слова, Україна має намір закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar.

Нагадаємо, наприкінці липня безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем.

15 липня ВМС України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2.

Раніше Міноборони випробувало новий турецький ударний безпілотник Bayraktar.