Уряд анонсував зведення фортифікаційних споруд в окремих областях

Денис Шмигаль: «Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони»

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засуванні ухвалив протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

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«На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях. Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони», – заявив він.

Також, за словами Шмигаля, після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування.

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Раніше Шмигаль повідомив, скільки об’єктів генерації електроенергії постраждало від ракет РФ.

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