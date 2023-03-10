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Уряд анонсував зведення фортифікаційних споруд в окремих областях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд анонсував зведення фортифікаційних споруд в окремих областях
фото з відкритих джерел

Денис Шмигаль: «Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони»

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засуванні ухвалив протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях. Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони», – заявив він.

Також, за словами Шмигаля, після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування.

Раніше Шмигаль повідомив, скільки об’єктів генерації електроенергії постраждало від ракет РФ.

Читайте також: Пане Шмигалю, квітів не треба. Поверніть права!

Теги: міністр Міноборони фінансування Telegram Денис Шмигаль уряд

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