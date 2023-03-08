Пане Шмигалю, квітів не треба. Поверніть права!

Хто захистить жінок у місцевому самоврядуванні? Звернення до глави уряду та лідерки «Слуги народу» Шуляк

Уряд своєю постановою заборонив виїзд депутатів місцевих рад за кордон. Так спрацював «ефект Тищенка». Після поїздки нардепа від «Слуги народу» до Таїланду прем’єр Денис Шмигаль вдався до відвертого популізму.

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Головно ця заборона негативно вплине на депутаток місцевих рад і на тих чоловіків, які не є військовозобов’язаними. Це можуть бути як чоловіки, яким уже виповнилося 60 років, так і багатодітні батьки.

Уже є випадки, коли депутати місцевих рад через цю постанову складають мандати. Когось умовляють цього не робити і чекають, що постанову змінять.

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«У нас в одній із рад Київщини є депутатка з партії «Слуга народу». Вона написала заяву. Ми поки переконали її не складати мандат. Усі чекають, що, може, цю постанову змінять найближчим часом. Вона дійсно має негативний вплив. Депутати не отримують зарплату і по своїй роботі мають їхати, наприклад, за кордон. І їх не випустять. Ніхто не продумав, який має бути порядок виїзду. Постанова уряду, з юридичної точки зору, некоректна. Депутати з Бородянки їздили на Rebuild Ukraine, то для виїзду довелося попрацювати», – розповідає юрист Максим Камінський, який як волонтер допомагав депутатам Бородянки з юридичними питаннями.

Для цього скликали сесію і оформлювали депутатам відрядження. За це голосував депутатський корпус.

«Це не могло бути службове відрядження, бо депутати місцевої ради не працюють у раді. Тому реально довелося отак це проводити. Було запрошення з цього міжнародного заходу. Далі ми писали на ВЦА області. Там дали листа, в якому просили нам сприяти, і вони не заперечують. Це законодавчо не врегульована історія. Службове відрядження було лише в мера, бо він працює в раді», – наголошує Камінський.

Депутати місцевих рад, як і мери міст, відіграли важливу роль у боротьбі з ворогом. Вони не просто гуртували громаду на місцях, а виїздили за кордон, підсилюючи дипломатів. Окрім того, вони працювали і працюють над залученням додаткових ресурсів для громади. Окрім того, значна кількість депутатів місцевих рад пішла на фронт.

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Опозиційні депутати, які можуть займатися завезенням гуманітарної допомоги або залучати ресурси на відбудову громад, такого погодження від ради і мера можуть не отримати. Такою блокадою можна усувати політичних конкурентів. І тут можуть бути негативні наслідки для громад.

У Верховній Раді є Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Цей комітет очолює голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Відповідно, Шуляк поєднує одразу дві лідерські посади – у партії, яка має більшість у парламенті, та у профільному парламентському комітеті.

Саме тому Рух «Чесно» ще 15 лютого звернувся до профільного комітету з проханням невідкладно скликати засідання й запросити прем’єра Шмигаля, аби він обґрунтував доцільність таких обмежень.

Комітет засідав 23 лютого. Але це питання не розглядали. Останні кілька тижнів комітет не засідав і не збирався взагалі. Але тим часом Рух «Чесно» отримав відповідь від Шуляк.

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Лист із проханням заслухати на комітеті Шмигаля і почути обґрунтування для введення такої заборони на виїзд просто переслали… Шмигалю. Ефективність такого пересилання папірців з однієї установи в іншу доволі сумнівна. Тим більше що Шмигаль не визнає свою помилку.

Окремі депутати проявили активну позицію і звернулися до уряду. Рух «Чесно» отримав відповіді на звернення народних депутатів Олександра Аліксійчука та Віталія Безгіна («Слуга народу»).

У відповіді на депутатські звернення йдеться, що МВС надіслало заінтересованим органам роз’яснення щодо застосування нових обмежень. Схоже, що громадська організація може отримати приблизно таку саму відповідь.

Жодних пояснень щодо необхідності запровадити таку політику урядовці не надали.

Але позиція окремих депутатів у цьому питанні – це застосування лише одного інструменту впливу на Кабмін. Комітет, який очолює Шуляк, мав би проявляти єдину згуртовану позицію.

Парламентські партії комунікують, що розвивають жіночі крила. Розвиток жіночих крил важливий для якісного партійного будівництва.

Не один рік міжнародні донори наголошують на тому, що жінки мають брати активну участь у політичному житті країни. NDI заохочує жінок до роботи у керівних структурах партій. Мережу активних політикинь розвиває й IRI.

Вкрай важливо, щоб жінки не просто були на керівних посадах у партіях чи комітетах. Це лідерство потрібне не для статистики. Посада – не самоціль. Жінки мають поділяти і захищати цінності жіночого лідерства, зокрема і від впливу популізму. А популізм і в мирний час мав дуже негативний вплив на розвиток жіночого лідерства в політиці.

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Належна публічна реакція з боку лідерки провладної партії могла б підтримати зусилля, які громадський сектор, ЗМІ, донори та політики роками спрямовували на розвиток жіночого лідерства. Інакше вони можуть зійти нанівець.

Усі дискусії в кулуарах зводяться до того, що Шмигаль не доповідає президенту Володимиру Зеленському про реальні ризики такої політики й підтримує популістичне уявлення про ситуацію. Він робить це не просто так. Намагається відвести від себе удар за неякісно розроблену політику.

Ми наймаємо на роботу топ-менеджерів, щоб вони могли передбачити негативні наслідки і діяти на випередження. Вони ж мають уміти переконати навіть першу особу в державі у хибності тієї чи іншої політики на основі даних і аналізу ситуації.

І навіть кращі топ-менеджери можуть робити помилки. Зеленський визнавав, що помиляється щодня. А от прем’єр Шмигаль вже місяць не може визнати, що помилився.

І тут може допомогти парламент. Законодавчий орган, як і всі комітети зокрема, повинен мати достатню суб’єктність у воєнний час, як і лідерка партії влади, щоб публічно комунікувати ризики таких політик.

І парламент має не просто обговорювати, робити 8 березня вихідним чи ні. Захист прав жінок, та й чоловіків, особливо важливий тоді, коли виконавчий орган імплементує подібні шкідливі політики.

Ірина Федорів, рух «Чесно»