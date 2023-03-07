Уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей з небезпечних зон

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей проходитиме за супроводом одного з батьків

Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Тепер батьки дітей не зможуть відмовитися від такої евакуації. Про це в повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Як зазначається, рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення. Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук взяла питання під особистий контроль.

Зазначається, що підставою для проведення обов’язкової евакуації тепер є рішення ОВА, що погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

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Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей проходитиме за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Підкреслюється, що діти, які опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них лежить на дорослих. При цьому відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається.

Додамо, що наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає лише Бахмут.

Раніше повідомлялося, що у Бахмуті, де точаться запеклі бої, досі залишаються близько 5 тис. людей, серед них – 37 дітей.