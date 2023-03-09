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Шмигаль повідомив, скільки об’єктів генерації електроенергії постраждало від ракет РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шмигаль повідомив, скільки об’єктів генерації електроенергії постраждало від ракет РФ
Пошкоджені об’єкти генерації та розподілу у восьми регіонах
фото ілюстративне

Денис Шмигаль: «В окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії» 

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки росіян пошкоджені об’єкти генерації та розподілу у восьми регіонах України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі.

«Сьогодні російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку проти України. Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося», – зазначив Шмигаль.

За його словами, енергосистема залишається цілісною. «В окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у восьми регіонах», – підкреслив Шмигаль.

Також Шмигаль зазначив, що енергетичний штаб та ремонтні бригади працюють. Особлива увага поверненню електроенергії в Харків.

«Ракетні удари були завдані також проти цивільної інфраструктури. Є постраждалі та загиблі серед мирних людей. За ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані», – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, у ніч і зранку 9 березня Росія завдала масованої ракетно-дронової атаки по Україні.

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Теги: Харків росія міністр поліція Денис Шмигаль росіяни електроенергія

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