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Уряд затвердив Державну антикорупційну програму: що вона передбачає

Надія Карбунар
glavcom.ua
Уряд затвердив Державну антикорупційну програму: що вона передбачає
Кабінет Міністрів України схвалив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки
фото з відкритих джерел

Програма є важливою умовою членства України в Європейському Союзі

Кабінет Міністрів України схвалив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки (ДАП) з виконання Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки. Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Ухвалення ДАП – критично важливий крок для європейського та євроатлантичного майбутнього України. Якісна імплементація програми створить для громадян та бізнесу найкращі умови для розвитку саме в Україні, а також забезпечить вступ України до ЄС, НАТО, ОЕСР», – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, це важливо не лише для членства України в Європейському Союзі та прозорої повоєнної відбудови, але, перш за все, для відповіді стосовно запиту суспільства на справедливість (84% громадян готові виходити на протести проти корупції).

Голова НАЗК подякував усім колегам, міністрам та їхнім командам, експертам, громадським організаціям і міжнародним партнерам за спільну конструктивну роботу, яка допомогла зробити програму максимально якісним, комплексним і стратегічним документом, що відповідає найкращим міжнародним практикам.

Що передбачає ДАП?

ДАП передбачає понад 1700 заходів у 15 сферах для зменшення рівня корупції та забезпечення доброчесності. Зокрема, у судочинстві, обороні, правоохоронній діяльності, державному регулюванні економіки, митній справі та оподаткуванні, містобудуванні та управлінні земельними ресурсами, корпоративному управлінні державними підприємствами, освіті, охороні здоров’я, соціальному захисті тощо. Також серед пріоритетів – забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію та підвищення ефективності системи протидії їй.

Що буде показником того, що ДАП виконується?

Одним з ключових елементів ДАП є система індикаторів, яка дозволить у режимі реального часу здійснювати моніторинг і оцінку прогресу у досягнення стратегічних результатів, передбачених Антикорупційною стратегією.

Заплановані заходи мають здійснюватись відповідно до визначених чітких термінів, виконавців, очікуваних результатів та з фінансовими ресурсами, необхідними для їх виконання.

Що далі?

«Державна антикорупційна програма – це покроковий та узгоджений план для подальшої спільної роботи всіх органів влади та зацікавлених інституцій. Наступним етапом стане розробка публічної онлайн системи, що допоможе кожному відстежувати прогрес реалізації документа за сферами», – зазначив Олександр Новіков.

Раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції  Олександр Новіков вніс припис міністру оборони Олексію Резнікову про проведення службового розслідування щодо керівника департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького.

Як повідомлялося, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

До відома, міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, який воює на Донеччині, назвав хайпом висунуті проти Міноборони звинувачення у завищенні цін на закупівлю продуктів харчування для українських солдатів, зазначивши, що вартість раціону солдата ЗСУ в понад шестеро нижча за вартість раціону солдата НАТО. 

Читайте також: «Продовольчий» скандал у армії. Міністр оборони розібрав усі звинувачення по пунктах
Теги: розробка Олександр Новіков

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