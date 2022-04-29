Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)

дорожники вивозять залізобетоні елементи та скло з проїжджої частини, аби відновити проїзд вулицею

Столичні комунальники прибирають наслідки ракетного удару, який ворог вчора завдав Києву. Про це повідомляє пресслужба «Київавтодору».

Як зазначається у повідомленні, дорожники вивозять залізобетоні елементи та скло з проїжджої частини, аби відновити проїзд вулицею.

«Київ долає наслідки ракетного удару.Залучено сіминиць спецтехніки та 42 працівники Комунальна корпорація «Київавтодор». Наразі роботи на тротуарі завершено. Прохід пішоходів забезпечено», – відзвітували у відомстві.

Відомо, що внаслідок атаки десятеро людей отримали поранення, одна людина загинула. Жертвою «русского міра« стала журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич.

Зазначимо, що під час ракетного удару по Києву у місті перебував генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він сказав, що шокований тим, що Росія атакувала місто. Крім цього, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

Нагадаємо, що вчора ввечері окупанти також випустили ракети по Київській області. Вони потрапили в інфраструктурні об’єкти міста Фастів.

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