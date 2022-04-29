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    Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)

    Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)

    дорожники вивозять залізобетоні елементи та скло з проїжджої частини, аби відновити проїзд вулицею

    Столичні комунальники прибирають наслідки ракетного удару, який ворог вчора завдав Києву. Про це повідомляє пресслужба «Київавтодору».

    Як зазначається у повідомленні, дорожники вивозять залізобетоні елементи та скло з проїжджої частини, аби відновити проїзд вулицею.

    «Київ долає наслідки ракетного удару.Залучено сіминиць спецтехніки та 42 працівники Комунальна корпорація «Київавтодор». Наразі роботи на тротуарі завершено. Прохід пішоходів забезпечено», – відзвітували у відомстві.

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    Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)
    Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)
    Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)
    Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)
    Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)
    Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)
    Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)
    Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)

    Відомо, що внаслідок атаки десятеро людей отримали поранення, одна людина загинула. Жертвою «русского міра« стала журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич.

    Зазначимо, що під час ракетного удару по Києву у місті перебував генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він сказав, що шокований тим, що Росія атакувала місто. Крім цього, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

    Нагадаємо, що вчора ввечері окупанти також випустили ракети по Київській області. Вони потрапили в інфраструктурні об’єкти міста Фастів.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна Київавтодор окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Києву: комунальники показали, як прибирають наслідки атаки (фото)