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    Події в Україні

    «Буду вирізати свастику на лобах». Рашисти не приховують: йдуть вбивати жінок та дітей (аудіо)

    Серед опублікованих світлин рашиста, є його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою - «Буду вирізати свастику на лобах». Рашисти не приховують: йдуть вбивати жінок та дітей (аудіо)
    Серед опублікованих світлин рашиста, є його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою
    фото: СБУ

    СБУ повідомляє, що Росія набирає в свою армію прихильників нацизму

    Поки російська пропаганда розповідає, що Росія «звільняє» Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав. Про це свідчить чергове перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю.

    «Нам треба всіх вбивати: і дітей, і жінок. Усіх поспіль. Всю Україну треба витравити просто, аж до Львова. Щоб цієї країни не було на карті. Потрібно їх з землі стерти», – сказав російський окупант.

    Також загарбник розповідає мамі, що буде ножем вирізати свастику на лобах загиблих українців. «Я їм усе повистрілюю і свастику на лобі ножем особисто намалюю», – говорить окупант.

    Як зазначили у спецслужбі, вояка має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами. Це загальна практика для російських військових, яким рекомендують «не світитися» у соцмережах.

    Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.

    Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітною в Збройних силах РФ.

    За «бойові успіхи» у гарячих точках цей підрозділ завжди брав участь у військових парадах у Москві.

    «Ось така в РФ військова «еліта»…СБУ поіменно встановить кожного окупанта: їхні ПІБ, контакти, адреси проживання та коло спілкування! Ворог відповість за свої злочини», – наголосили в спецслужбі України.

    Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала чергову розмову російських військових. В ній окупант зізнається, що ангари з так званим «грузом 200» переповнені.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    «Буду вирізати свастику на лобах». Рашисти не приховують: йдуть вбивати жінок та дітей (аудіо)