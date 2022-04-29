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    Економіка та фінанси

    Уряд повідомив, коли буде ліквідовано дефіцит пального на АЗС

    Уряд повідомив, коли буде ліквідовано дефіцит пального на АЗС
    фото:dtkt.ua

    Очікується незначне подорожчання нафтопродуктів

    Протягом тижня дефіцит пального, який виник через ворожі обстріли паливної інфраструктури України, буде ліквідовано. Про це повідомила міністерша економіки Юлія Свириденко.

    «Впродовж наступних семи днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України», - зазначила Свириденко.

    Міністерка також уточнила, що очікується незначне подорожчання пального. «Дана ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів – це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту. Нагадуємо, що раніше були ухвалені рішення, що суттєво зменшили вплив на економіку різкого подорожчання нафтопродуктів на світових ринках. Зокрема ми скасували акциз та зменшили ПДВ з 20% до 7%», – зазначила Свириденко.

    Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася від попередньої ініціативи повернути акцизний податок на пальне та 20% податку на додану вартість. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.

    Разом з тим, станом на 26 квітня вартість бензину А-92 стартувала від 32,22 грн/л, у середньому по Україні цей вид бензину збували по 33,47-33,65 грн/л.

    А-95 можна було придбати за ціною від 33,33 грн/л. Середня ринкова ціна коливалася в межах 33,98-34,06 грн/л.

    Дизельне пальне продавали за середньою ціною 37,87-38,35 грн/л. Можна було знайти заправки, де вартість дизелю стартувала від 36,91 грн/л.

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    Теги: росія окупанти економіка війна бензин АЗС Україна уряд окупація Юлія Свириденко #stoprussia
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    Уряд повідомив, коли буде ліквідовано дефіцит пального на АЗС