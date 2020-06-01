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    Економіка та фінанси

    Уряд підвищив допомогу дітям, які отримали поранення під час збройних конфліктів

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    Уряд підвищив допомогу дітям, які отримали поранення під час збройних конфліктів

    Кабмін ухвалив рішення щодо недопущення втягнення дітей до участі у діяльність воєнізованих або збройних формувань

    Уряд на засіданні в понеділок, 1 червня, вирішив підвищити допомогу дітям, які отримали поранення у збройних конфліктах. Про це поінформувала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за результатами засідання уряду.

    За словами міністра, також Кабмін ухвалив рішення щодо недопущення втягнення дітей до участі у діяльність воєнізованих або збройних формувань.

    Як повідомлялося, 1 червня уряд вирішив посилити відповідальність за продаж дітям електронних сигарет.

    «Перше. Посилення безпеки дітей, захист від жорсткого поводження. Наприклад, пропонується посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин. Це неприпустимо, щоб дитина могла купити електронну сигарету в будь-якому ларьку. Це толерування негативним звичкам», - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Глава уряду додав, що другий напрям - покращення системи догляду і виховання дітей.

    «У цьому напрямку головний акцент – зробити все можливе, щоб діти виховувались у сім’ях, а не в інтернатах», - зазначив він.

    Шмигаль ініціював рішення уряду, покликані покращити умови для виховання дітей, які залишилися без батьків, в тому числі і дітей з інвалідністю.

    Крім того, прем’єр-міністр підкреслив, що уряд ухвалює рішення щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

    До відома, сьогодні, 1 червня відзначають Міжнародний День захисту дітей.

    Кабмін міністр діти уряд піклування Денис Шмигаль Марина Лазебна
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