Родина Порошенків передала в Охматдит три тисячі ІФА-тестів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро та Марина Порошенки в Охматдиті поспілкувався з дитячими лікарями Фото: Європейська солідарність

Головна лікарка дитячої медустанови обіцяє, що тестувати почнуть весь персонал, маленьких пацієнтів та їхніх батьків

Три тисячі ІФА-тестів для визначення наявності антитіл на коронавірус виробництва швейцарської компанії Roche, 100 захисних костюмів і 20 пульсоксиметрів передали Петро і Марина Порошенки у Національну дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит.

«Ми будемо тестувати всіх наших співробітників. Це дуже важливо, оскільки поряд з дитиною, звичайно, що персонал має бути здоровим. Будемо тестувати не лише лікарів. Це будуть і медичні сестри, санітарки, інший персонал, який є дотичним до дітей. Також ми будемо використовувати тести і для батьків, в яких є показання. Вони часто хочуть перебувати поруч із дітками, і нам важливо знати, що батьки здорові. Це попередить занесення короновірусної хвороби у лікарню. До цього в нас жодного випадку серед наших пацієнтів не було. Ми маємо такий інфекційний контроль в лікарні досить суворий, і, на щастя, жодного випадку в наших діток не було. Ми щиро вдячні вам», – сказала заступниця головного лікаря Марина Шкурко.

«Я хочу подякувати всьому медичному колективу Охматдиту за ту героїчну роботу, яку ви робите. Ви робите диво і рятуєте життя сотень маленьких пацієнтів, які повертаються до нормального життя і взагалі живуть, дякуючи вам», – наголосив п’ятий президент Петро Порошенко.

Він зазначив, що рішення закупити тести Фонд Порошенка ухвалив після того, як стало зрозуміло, що масштабне тестування українців на коронавірус, обіцяне владою ще в березні, залишилось тільки на рівні обіцянок.

«Ще 20 березня на всю країну було наголошено, що в Україну протягом наступних 48 годин прибуває 10 мільйонів тестів, і всі будуть завалені цими тестами, і все буде зроблено. Як зазвичай це були обіцянки-цяцянки, а ті, що були кілька сотень завезені, виявилися неякісними, від них відмовилися в усьому світі і їх не можна було використовувати», – нагадав Порошенко.

«В першу чергу треба тестувати лікарів, і особливо дитячих лікарів. Бо ті, хто підходять до хворих дітей, особливо тих, хто хворіє на онкозахворювання, хвороби крові, донорів пацієнтів – безумовно в першу чергу і без будь-яких обмежень мають користуватися високоякісними і швидкими тестами. Я щасливий, що в Охматдиті є відповідна лабораторія і буде достатня кількість тестів, які можуть використовуватися», – зазначив Порошенко.

«Коли ми зустрічали із Швейцарії ці тести, ми повідомили, що в понеділок у День захисту дітей будемо у вас. І сьогодні зранку ми почули, що до нашого приїзду терміново з Міністерства охорони здоров’я вчора в неділю прибігли і привезли ще й тести від МОЗу. Правильно робите. Ми будемо вам давати список лікарень, куди ми будемо їхати, і обов’язково щоб ви завезли ці тести. Я думаю, що хоч так, але ми точно маємо зробити так, щоб наші лікарі були забезпечені. Бо лікарі знаходяться сьогодні на передньому краї боротьби. Протягом останніх 24 годин 79 лікарів захворіли на коронавірус, у 104 виявлено підозру. Загалом майже 5 тисяч лікарів зараз захворіли. І без якісної системи тестування ми забезпечити захист не зможемо», – зауважив Порошенко.

«Додатково до тестів ми передаємо ще й захисні костюми. Фонд завіз більше 130 тисяч захисних костюмів. Фонд також передає пульоксиметри. В країну завезено 3 тисячі пульсоксиметрів. І сьогодні в Охмадиті ми також хочемо, щоб таке найсучасніше обладнання було», – зазначив Порошенко.

Як відомо, загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність та соціальні проекти у 2019 році склали близько двохсот мільйонів гривень. А в 2020 році понад сто мільйонів гривень було витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу. Зокрема, Фонд Порошенка разом з компанією Рошен та волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і забезпечення розхідниками понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.