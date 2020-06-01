Степанов виступив із зверненням у зв’язку з медійним та політичним тиском на МОЗ (відео)



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Міністр охорони здоров'я України оприлюднив звернення

«Сьогодні інформаційне поле поділене на два табори», – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив із зверненням у зв’язку з медійним та політичним тиском на МОЗ

Звернення міністра «Ми виправимо помилки, допущені п'ять років тому при плануванні медичної реформи» оприлюднено на сторіцні міністерства охлрони здоров’я у Фейсбуці.

Очільник МОЗ Максим Степанов у новому відеозверненні зазначив, що так звані псевдореформатори здіймають політичний галас, щоб відволікти українців від провалу своєї діяльності. Міністр також запевнив, що його завдання на посту – зробити так, щоб українці отримали якісну, доступну медицину.

За словами міністра, сьогодні інформаційне поле поділене на два табори. Один табір – адепти так званої «псевдореформи», котрі мали абсолютну владу і майже чотири роки експериментували з українською медициною. З іншого боку – вітчизняні лікарі, медичні працівники всіх рівнів, які опинилися під загрозою звільнення.

«Зараз ці так звані реформатори стали критиками будь-чого, аби тільки здіймати публічний галас, щоб відволікти українців від провалів своєї діяльності. Все, що вони здобули, – це загроза звільнення десятків тисяч медиків та закриття сотень лікарень, дефіцит ліків, медичного обладнання, відтік українських лікарів за кордон. Це результати їхніх напрацювань», - зазначив Максим Степанов.

МОЗ має спільне бачення вирішення проблем охорони здоров'я з президентом і прем'єр-міністром. Зараз міністерство разом з медиками, фахівцями, міжнародними організаціями працює над виправленням помилок, допущених 5 років тому ще при плануванні медреформи.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов задекларував майже 3 млн грн сукупного доходу за 2019 рік.