В Україні кількість безробітних за тиждень зросла майже на 17 тис. осіб



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Загалом від початку карантину (з 12 березня) служба зареєструвала 249,028 тис. безробітних, що майже на 80% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року

На сьогодні загалом в Україні кількість безробітних становить 511,267 тис. осіб

В Україні кількість безробітних за минулий тиждень зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,267 тис. осіб, що майже на 69% більше порівняно з показником на 1 червня 2019 року.

У Державній службі зайнятості зазначили, що на сьогодні 424,9 тис. українців отримують допомогу з безробіття.

«Загалом від початку карантину (з 12 березня) служба зареєструвала 249,028 тис. безробітних, що майже на 80% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. З них 191,253 тис. безробітних почали отримувати допомогу з безробіття - це на 98% більше порівняно з минулим показником за такий самий період», - йдеться у повідомленні.

Наприкінці травня Держслужба зайнятості повідомляла про скорочення реєстрації безробітних за останній тиждень.

Як повідомлялося, кількість безробітних у США сягнула 40 мільйонів.

Нагадаємо, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

Уряд збирається створити 2,5 тис. робочих місць у лісі.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.