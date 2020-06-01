Сьогодні відзначають Міжнародний День захисту дітей



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В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з указом президента від 30 травня 1998 року

1 червня в Україні відзначається Міжнародний День захисту дітей. Рішення про його проведення було ухвалено Міжнародною демократичною федерацією жінок на спеціальній сесії в листопаді 1949 року.

У 1959 році Організація Об’єднаних Націй прийняла Декларацію прав дитини, в якій визначено соціальні та правові принципи захисту і благополуччя дітей. Однак ця декларація мала лише декларативний і рекомендаційний характер, а для захисту та забезпечення прав дитини необхідні були конкретні закони і міжнародні договори. Тому 20 листопада 1989 Генасамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини, яка стала світовою конституцією для дітей. Україна ратифікувала цю Конвенцію 27 вересня 1991 року.

З 1998 року в Україні також відзначається Міжнародний день захисту дітей, згідно з Указом Президента №568/98 від 30 травня 1998 року.

Водночас це й свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто піклується про них і допомагає твердо стати на ноги – батьків, вихователів, учителів, наставників.

Право дитини на життя та охорону здоров’я гарантовано Основами законодавства про охорону здоров’я та Законом України «Про охорону дитинства».

Також сьогодні Всесвітній день батьків, який був проголошений резолюцією 66/292 Генеральної Асамблеї ООН в 2012 році й відзначається щороку 1 червня, так само, як і Міжнародний день захисту дітей.

Генеральна Асамблея в своїй резолюції пропонує державам-членам відзначати Всесвітній день батьків у рамках відносин всебічного партнерства з громадянським суспільством, зокрема, задіявши молодь і дітей.

Нагадаємо, у травні 2020 року адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів отримали 3447 дітей міста Одеси. На ці цілі з бюджету міста направлено 293 тис. грн.