Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот номіналом 500 євро



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Банкноти в 500 євро іноді називають «Бен Ладеном», оскільки їх можна легко та непомітно перевозити

Банкноти номіналом в 500 євро, які зараз перебувають на руках у громадян, не вилучаються з обігу

Німеччина та Австрія з п'ятниці, 26 квітня, припинили випуск банкноти номіналом в 500 євро. Інші 17 країн Єврозони зробили це ще в січні цього року. Але ФРН та Австрія отримали можливість «плавного переходу», оскільки саме тут обертається найбільше 500-єврових купюр.

Про це пише Deutsche Welle.

Зазначається, що підвищеного попиту на найбільшу за номінальною вартістю купюру останнім часом у ФРН не спостерігалось. «Незвичних накопичувань не було», - повідомив раніше цього тижня глава німецького центрального банку Йоханнес Беерман.

Банкноти номіналом в 500 євро, які зараз перебувають на руках у громадян, не вилучаються з обігу. Ними можна користуватися та обмінювати без будь-яких обмежень. Європейський центробанк вирішив припинити випуск банкнот номіналом в 500 євро через занепокоєння, що вони можуть «сприяти незаконній діяльності».

Було виявлено, що купюри саме такого високого номіналу найчастіше використовуються в операціях, пов'язаних з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків та фінансуванням тероризму.

Банкноти в 500 євро іноді називають «Бен Ладеном», оскільки їх можна легко та непомітно перевозити. Наприклад, мільйон євро в таких купюрах важить лише 2,2 кілограма та легко вміщається в сумку від ноутбука. Тим часом така ж сума в купюрах по 100 доларів, які є найвищим номіналом американської валюти, важить в шість разів більше.

У Німеччині критично поставились до рішення ЄЦБ щодо відмови від друку купюри номіналом 500 євро. Згідно з даними Бундесбанку, у тіньовій економіці знаходиться лише незначна частина готівкових коштів. Загалом, лише 14 відсотків коштів, що поступають у філії Бундесбанку, мають опосередковане відношення до тіньової економіки.

За різними оцінками, діяльність, що пов'язана з нелегальною роботою, контрабандою та незаконним обігом наркотиків у Німеччині становить від двох до 17 відсотків ВВП країни. З 28 травня Європейський центральний банк запустить в обіг нові банкноти номіналом 100 та 200 євро, які є більш захищеними, ніж старі купюри цих номіналів. Нові банкноти матимуть ті ж елементи захисту, що й нові купюри номіналом 50 євро, які були випущені у 2017 році. На них буде розміщений портрет Європи у вигляді голограми та водяного знаку.

До слова, раніше Швейцарський національний банк представив купюру в 1000 франків нового зразка, що стане найдорожчою банкнотою Європи і другою за цінністю у світі (після купюри в 10 тис. брунейських доларів