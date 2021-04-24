Уже 270 тисяч підприємців подали заявки на «карантинну» допомогу

Якщо правильно заповнені всі дані, то протягом 10 днів виплата надійде на рахунок

Уже 270 тисяч підприємців та найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень.Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у facebook.

«270 тисяч підприємців та найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень. Якщо правильно заповнені всі дані, то протягом 10 днів виплата надійде на рахунок. Це вже вдруге за пів року уряд запускає безпрецедентний для України пакет прямих виплат для бізнесу та людей», – написав Шмигаль.

За словами прем'єра, паралельно з цим КМУ активно працює, аби підприємці отримали доступ до «дешевих грошей». Щодо результатів програм пільгового кредитування: за програмою доступних кредитів «5-7-9» видали 13,7 тисячі кредитів на понад 33,6 млрд грн. Ще за однією програмою доступного кредитування — державні гарантії на портфельній основі — надано 891 кредит на загальну суму 1,2 млрд грн.

Крім того, додав Шмигаль, влада домовляємося з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо відкриття для українського малого та середнього бізнесу програми пільгового кредитування на 100 млн доларів. Йдеться насамперед про експортно орієнтований бізнес та довгострокове фінансування.

Раніше стало відомо, що підприємці та наймані працівники зможуть податися на отримання 8 тисяч гривень допомоги, навіть, якщо їхній регіон вийшов з червоної зони карантину.

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