Державна допомога ФОПам: нові правила виплат бізнесу, що вийшов з червоної зони

206 тисяч людей вже подали відповідні заявки на отримання допомоги

Підприємці та наймані працівники зможуть податися на отримання 8 тисяч гривень допомоги, навіть, якщо їхній регіон вийшов з червоної зони карантину. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засіданні уряду 21 квітня. «Тобто, бізнес в Івано-Франківській чи Закарпатській області так само може подавати заявки на отримання виплат», – додав прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль нагадав, що цього тижня почався прийом заявок на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень для фізичних осіб-підприємців та найманих працівників у «червоних» карантинних зонах. «Це вже вдруге за останні півроку ми запускаємо безпрецедентний для України пакет прямої допомоги бізнесу та людям. Станом на ранок сьогоднішнього дня 206 тисяч людей вже подали відповідні заявки на отримання допомоги», – зазначив очільник Уряду.

За його словами, після подання заявки система автоматично визначає, чи підпадає працівник чи підприємець під виплати. «Якщо ви найманий працівник, то ваша організація має нарахувати за вас ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу. Якщо ви ФОП, то ви мали оплатити ЄСВ щонайменше за шість місяців 2020 року. Допомогу отримують ті громадяни, які працюють легально та платять податки», – зазначив прем'єр.

Всього на одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників, постраждалих через карантинні обмеження, було спрямовано 1,4 мільярда гривень.