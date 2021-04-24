Омбудсмен розповів, у яких сферах найчастіше порушують мовний закон

Тарас Кремінь зазначив, що схід України є набагато більш україномовним, ніж, наприклад, південь

В Україні найбільше порушень закону про мову стосується органів державної влади, місцевого самоврядування та освіти. Найчастіше порушують у Києві і області. Про це заявив Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь під час презентації-дискусії на тему: «Підсумки дворічного дії закону про мову: успіхи і невдачі», пише Укрінформ.

«Є порушення, і скажімо, станом на 16 квітня 2021 року за три місяці, як введена 30 стаття мовного закону, нами зафіксовано 1 129 порушень. В якійсь мірі у нас фігурує в першу чергу Київ і Київська область. А що стосується сфер, то це ті сфери, де цих порушень бути не може. Це органи державної влади та місцевого самоврядування і освіти», – сказав Кремінь.

Він також зазначив, що схід України є набагато більш україномовним, ніж, наприклад, південь. За словами омбудсмена, місцева влада на півдні досить повільно виконує мовний закон і не хоче, наприклад, переводити школи на українську мову навчання.

Як повідомлялося раніше, більшість громадян (54%) підтримує запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування, але ситуації різниться у регіональному розрізі. У Південному та Східному регіонах більше тих, хто не підтримує цю ідею, водночас в обох регіонах третина громадян все ж підтримує цю норму закону.

Також Міністерство культури хоче запровадити пряму підтримку авторів українського контенту. На думку міністра це дозволить збільшити їхню популярність і знизити вагу, що мають російські блогери в українському просторі.

Нагадаємо, нещодавно український поет Данило Гайдамаха («Чорнобровий») виставив ролик в ТікТок, де пожартував над росіянами на тему окупації Криму. На відео він в ролі пілота літака української авіакомпанії Windrose провів «інформування» пасажирів про поведінку на борту нібито під час польоту над півостровом.

Автор заявив, що в них є можливість возз'єднатися з «рідною гаванню». Ролик із TikTok блогера-поета швидко розповсюдився у мережі.

Читайте також:



