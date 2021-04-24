Росіян хочуть позбавити чеського пива

У відповідь на депортацію дипломатів, РФ може обмежити імпорт чеського пива та інших товарів з Чехії

Російська влада розглядає варіант обмеження імпорту низки товарів чеського виробництва, повідомили джерела «Комерсант». Санкції можуть торкнутися ввезення пива. За інформацією співрозмовників видання, влада буде виходити з принципу «не нашкодити собі».

Товарообіг Росії та Чехії у 2020 році перевищив $5,2 млрд – це на 43% менше, ніж у 2019-му. $2,7 млрд припало на імпорт Росії з Чехії (що на $200 млн більше російського експорту). Імпорт пива склав $38 млн (+ 10% за рік). За словами директора Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю Вадима Дробиза, загальний обіг пива і пивних напоїв в Росії складає 8 млрд літрів. В країну завозиться лише 5% з цього обсягу. Частка Чехії в загальному обсязі імпорту становить близько 10%.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що Чехія звинуватила РФ у вибухах у 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.

Влада Чехії в суботу повідомила про рішення вислати російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, оскільки, за її версією, російські спецслужби виявилися причетними до вибуху складу боєприпасів у Чехії у 2014 році. Тоді загинули дві людини.

Як повідомлялося, Чехія скоротить чисельність персоналу посольства РФ у Празі, у відповідь на висилку 20 своїх дипломатів з Росії.