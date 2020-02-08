Міністр, яка скаржилася на низьку зарплату, потрапила в гучний скандал через купівлю квартири



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Новосад внесла до реєстру відомості про суттєві зміни в своєму майновому стані

Міністра освіти і науки України Ганну Новосад, що скаржилася на маленький дохід, незважаючи на зарплату яка в 2019 році за місяць в середньому становила 63,4 тисячі гривень, спіймали на купівлі квартири.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Зокрема, в п’ятницю, 7 лютого, міністр внесла до реєстру відомості про суттєві зміни у своєму майновому стані. Так, у понеділок, 3 лютого, Новосад придбала у компанії «Дісбуд» квартиру в столиці загальною площею 46,6 кв. м за 944 200 гривень.

Зазначимо, що Новосад в грудні минулого року отримала 138 412 грн, зокрема надбавки – 42 412 грн та премії 96 000 грн. У вересні її заробітна плата становила 38 288 грн, в жовтні – 37 981 грн, в листопаді – 39 103 грн. Таким чином, середня плата за 2019 рік склала 63 446 грн.

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що з міністрами, які не згодні з зарплатою, доведеться прощатися.

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