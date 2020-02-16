Єрмак показав свої статки: оприлюднена е-декларація нового керівника Офісу президента



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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час пресконференції для ЗМІ

Новопризначений керівник Офісу президента Зеленського 14 грудня оприлюднив електронну декларацію

Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав доходи та статки, які отримав і володів у 2019 році.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАЗК.

Згідно з офіційним документом, за минулий рік Єрмак отримав 225,8 тис. грн сукупного доходу з них 151 тис. грн становив дохід від зайняття підприємницькою діяльністю і 102,4 тис. грн зарплати.

На банківських рахунках декларант зберігав 27,4 тис. грн, готівкою - $347 тис. і 50 тис. євро.

Крім цього, Єрмак позичив 1,38 млн грн столичному ТОВ «Гарнет Інтернешнл Медіа Груп», власником якої є він та його рідний брат Денис. Також ця ж фірма має борг перед декларантом на загальну суму 8,31 млн грн.

Глава Офісу президента вказав наявність кредиту на суму 1,26 млн грн, який отримав в АТ «Альфа-Банк» у жовтні 2006 року.

У власності Андрія Єрмака є квартира площею 107,8 кв. м у Києві. Іще задекларував автомобіль Toyota Camry, 2015 року, яка у нього в користуванні.

В е-декларації за 2019 рік керівник Офісу президента зазначив, що має корпоративні права у дев’яти підприємствах, а в 12 фірмах є кінцевим бенефіціаром: Міжнародна асоціація «Україно-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування», ТОВ «Міжнародна правнича компанія», ТОВ «М.Є.П.», ТОВ «Гарнет Інтернешнл Медіа Груп», ТОВ «Міжнародна фармацевтична група», ТОВ «Ер Пі Ай», ТОВ «Інтерпромфінанс-безпека», ТОВ «Віссон Юкрейн Технолоджис», ТОВ «Українсько-грузинська медійна компанія», ТОВ «Ама Віжн», Адвокатське об’єднання «Міжнародна правнича компанія», ЗАТ «Інтерпромфінанс Україна».

Нагадаємо, що попередник Єрмака Андрій Богдан, який очолював Офіс президента з 21 травня 2019 року до 11 лютого, так і не подав електронної декларації.

Як повідомляв «Главком» , днями президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.