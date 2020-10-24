В НБУ назвали причини за якими банки можуть блокувати рахунки українців з пенсіями і зарплатами



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Заарештувати кошти можуть через заборгованість зі сплати аліментів або штрафів

Банк має право обмежити громадянина в користуванні власними коштами

В Україні через заборгованість за кредитами, несплату штрафу або аліментів можуть заарештувати рахунки на банківських картах.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Банк має право обмежити громадянина в користуванні власними коштами. Причиною цього може стати невиконання зобов’язань по кредиту. Порушення договору тягне за собою арешт рахунків, що прописано в статті 3 Закону України «Про виконавче провадження».

Також заарештувати кошти можуть через заборгованість зі сплати аліментів або штрафів. Це передбачено Законом України «Про виконавче провадження».

Рахунки можуть заблокувати на карті, куди надходять зарплата, соцвиплати, пенсія, стипендія – це так звані кошти цільового призначення. Але банк може не мати технічної можливості відкрити окремий рахунок для їх зарахування. Тому такий рахунок зі «звичайними» і цільовими коштами, за умовами банківського обслуговування, є звичайним поточним рахунком, його і можуть заарештувати.

Але гроші з виплат пенсії, стипендії і т. п. також можуть стягуватися на погашення заборгованостей. Це може бути 20% або 50% від грошових виплат. Це визначено статтею 69 Закону України «Про виконавче провадження».

Під час арешту рахунку можна звернутися до органів виконавчої служби. Їм необхідно надати підтвердження того, що ваш поточний рахунок використовується виключно для зарахування цільових виплат. Це може бути довідка бухгалтерії з місця роботи, навчання, соціального страхування, пенсійного фонду і т. п.

Нагадаємо, в Україні у 2021 році мінімальну пенсію для тих, хто досяг віку 65 років і виконав норматив щодо стажу, збільшать до 2500 грн, у 2022-му – 2680 грн, а у 2023-му – 2870 грн. Зростання пенсій безпосередньо залежить від підвищення мінімальної заробітної плати.

Як повідомлялося, у Мінсоцполітики озвучили два важливі нюанси щодо нової пенсійної системи.