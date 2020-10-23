Одеський суд почав розгляд справи Стерненка по суті



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Наступне засідання суду заплановане на 29 жовтня

Приморський районний суд Одеси знову відправив під нічний домашній арешт одеського активіста Сергія Стерненка

В Одесі Приморський районний суд 23 жовтня допитав активіста і колишнього очільника «Правого сектору» місцевого осередку Сергія Стерненка щодо умисного вбивстві та незаконного носіння холодної зброї. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Масі Найєм.

«Судове засідання закінчилось. Був проведений допит Сергія Стерненка», – написав Масі.

Зазначимо, що наступне засідання заплановане на 29 жовтня.

Приморський районний суд Одеси знову відправив під нічний домашній арешт одеського активіста Сергія Стерненка, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї.

Як повідомлялося, 22 вересня, Стерненко повідомив, що термін його домашнього арешту сплив, але додав, що чекає від прокуратури нового подання про арешт.

Сторона обвинувачення наполягала на триманні Стерненка в слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, 6 серпня Шевченківський районний суд Києва підтвердив домашній арешт Стерненка, але змінив умови – з цілодобового на нічний домашній арешт.

Під Приморським судом Одеси 31 серпня невідомі напали на Стерненка та намагалися облити його невідомою речовиною.

До слова, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.