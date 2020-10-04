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    Економіка та фінанси

    У Мінсоцполітики озвучили два важливі нюанси щодо нової пенсійної системи

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    <span>Радник голови Мінсоцполітики&nbsp;розповів, звідки можуть взятися кошти для розвитку пенсійної системи</span> - У Мінсоцполітики озвучили два важливі нюанси щодо нової пенсійної системи
    Радник голови Мінсоцполітики розповів, звідки можуть взятися кошти для розвитку пенсійної системи

    В уряді вважають, що нову накопичувальну систему пенсій треба запускати обережно

    Радник голови Мінсоцполітики Микола Шамбір розповів, що потрібно для розвитку солідарної пенсійної системи в Україні.

    «Говорити про накопичувальну систему пенсій треба, і її треба запускати, але запускати обережно. Якщо ми запустимо на всю когорту працюючих, звичайно, кошти, можна сказати, пропадуть. Якщо ми будемо запускати обережно, то ми можемо розвинути цю систему й розвивати фондовий ринок», – сказав Шамбір в ефірі каналу «Україна 24».

    За його словами, якщо говорити про розвиток пенсійної системи, то треба розуміти, що солідарна система є основою, і до неї можна долучати накопичувальну та інші системи.

    «Але для того, щоб розвивати солідарну систему, є два основні постулати», – сказав він.

    Шамбір пояснив, які постулати маються на увазі.

    «Перше питання – це тіньова зарплата й зайнятість. Тут у нас джерело того, що якщо ми будемо платити внески, будемо платити податки, то будемо щось мати – інакше нічого не буде. І друге питання, це знову ж таки одне із питань тіньової зарплати, це підняття самої зарплати. Підіймається мінімальна зарплата – підіймається середня зарплата, підіймаються відповідно внески до пенсійного фонду – це є джерело для пенсій», – резюмував радник міністра соціальної політики.

    До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев'ять місяців склав понад 17 млрд грн.

    Як відомо, у четвер, 1 жовтня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня.

    Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

    Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

    Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій.

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