В РФ почали прораховувати можливість економічної кризи



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Експерти нагадують, що в 2020-2021 роках мине 12 років із часу останньої світової економічної кризи

Економічні проблеми в РФ можуть виникнути вже в 2020-2021 роках

Експерти Центру кон’юнктурних досліджень російської Вищої школи економіки (ВШЕ) переконані, що через рік-півтора в РФ може початися економічна криза.

Про це пише ресурс РБК.

Головним тригером цього стане протистояння між США і КНР з питань торгівлі, яке буде лише наростати і вдарить по темпам росту світової економіки та в свою чергу по попиту на нафту. Як наслідок, в бюджеті РФ можуть з’явитися проблеми, які будуть доповнені іншими негараздами. Все це в сукупності може викликати рецесію російської економіки.

Окрім того, експерти ВШЕ нагадують, що в 2020-2021 роках пройде 12 років із часу останньої світової економічної кризи. Саме після такого періоду в світі настає короткотермінова рецесія, відповідно до теорії економічних циклів. Нова криза може викликати нову хвилю боргових криз, що також негативно позначиться на темпах росту світової економіки.

До цього група експертів, яка працює із командою бізнес-омбудсмена РФ Бориса Тітова прийшла до висновку, що технічна рецесія в країні можлива до кінця 2019 року. Причиною цьому стануть проблеми із малим і середнім бізнесом.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.