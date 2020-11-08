Парламент готовий змінити ціни на пальне. Що подорожчає і що здешевшає

Передусім під удар потраплять ціни на бензин і автогаз

Вартість пального на заправках незабаром може значно змінитися. Причина – депутати хочуть переглянути акцизний збір, що стягується з бензину, дизельного пального і скрапленого автомобільного газу. Як це може позначитися на гаманцях автовласників, читайте далі.

Що маємо сьогодні

У Раді зареєстровано чотири альтернативні законопроєкти про зміну акцизного збору при продажу палива.

Найрадикальніший документ пропонує набагато збільшити акциз на скраплений газ – з 52 євро до 139,5 євро за 1000 літрів, зрівнявши його з акцизом на дизпальне. Акциз на бензин, навпаки, хочуть зменшити з 213,5 євро за 1000 л також до 139,5 євро.

Причина – депутати хочуть відновити справедливість, щоб усі, хто їздить, платили однакові податки в Дорожній фонд, з якого, як відомо, фінансується будівництво і ремонт автодоріг.

Очевидно, що якщо закон приймуть, від нововведення виграють власники автомобілів з бензиновим двигуном, а ось цінові канікули для споживачів зрідженого газу закінчаться.

Що говорять цифри

За розрахунками експертів Консалтингової групи «А-95», у роздрібній ціні пального податки складають: для бензину 40% вартості, для ДП – 33%, для автогазу – 16%.

З урахуванням того, що витрата газу більша, ніж бензину, на 15%, в еквіваленті виходить ціна газу 18,1 грн/л. Тобто газ все одно залишиться дешевшим за бензин, але економити на ньому в колишніх розмірах вже не вийде.

Очікується, що ті, хто встановив газобалонне обладнання (ГБО), частково перейдуть на бензин, особливо взимку, коли витрата газу зростає.

Але головне – не буде швидкого приросту автопарку машин з газовим обладнанням, занадто довго доведеться «відбивати» витрати. Установка нового газобалонного обладнання залишиться вигідною для авто з великими пробігами – таксі, комерційного транспорту.

Навіщо потрібен новий податок

Чому парламентарі почали перейматися «паливними» питаннями? Виявляється, за останні пару років споживачів газу стало занадто багато.

За оцінками експертів авторинку, в Україні налічується 2,5 млн автомобілів з бензиновими двигунами і 2,1 млн – з газобалонним обладнанням. Пального вони споживають майже однаково.

Ось тільки свого бензину в Україні достатньо, а зріджений газ у нас на 80% привізний. В основному його завозять з «країни-агресора» – РФ і з Білорусі, яка має тісні економічні зв’язки з РФ.

На сьогодні паливний баланс ринку України виглядає так: дизпальне – 64%, бензин і зріджений газ – по 18%. Тому у нашої влади на порядку денному ідея – замінити російський скраплений газ українським бензином.

«Нинішні ставки акцизів несправедливі з точки зору споживачів, які несуть різний податковий тягар при закупівлі пального. І небезпечні для енергобезпеки країни. Ми нарощуємо імпорт зрідженого газу з Росії і Білорусі, хоча не знаємо, куди дівати свій бензин. Ніде в світі немає такої частки зрідженого газу в паливному балансі», – стверджує директор «А-95» Сергій Куюн.

Директор спецпроєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев говорить, що ситуація з акцизами вимагає рішення, але до законопроєктів є питання.

«Я готовий підтримати будь-який з них, але за умови більш ретельного опрацювання економічних і соціальних наслідків їх прийняття», – сказав нам Геннадій Рябцев.

Що може бути

Експерти прогнозують: у тому чи іншому вигляді закон про зміну акцизів депутати приймуть. Найбільш імовірний проміжний варіант: податки на бензин знизять, але менше, ніж до 139,5 євро, а податки на газ збільшать, але не більше, ніж до 100 євро.

Тоді виробники, трейдери і споживачі будуть задоволені. До того ж витрати споживачів стануть меншими.

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Джерело: Сегодня