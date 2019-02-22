У НБУ розповіли про долю націоналізованого «ПриватБанку» після виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національний банк судиться з майновими поручителями за непогашеним рефінансуванням «ПриватБанку»

Ймовірна зміна політичної ситуації в Україні в результаті виборів 2019 жодним чином не вплине на долю націоналізованого «ПриватБанку».

Про це перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова сказала в інтерв'ю виданню «НВ Бізнес».

Рожкова відзначила, що рішення про націоналізацію «ПриватБанку» мало бути прийняте набагато раніше, ніж у грудні 2016 року.

«На момент прийняття цього рішення банк був з негативним капіталом і, фактично, без ліквідності. Тобто, це був неплатоспроможний банк. Зворотні відліки неможливі. Його можна було або ліквідувати, але тоді ми б обрушили всю фінансову систему країни, або ж прийняти рішення про націоналізацію. Рішення про входження держави в капітал виявилося найбільш правильним і справедливим», - сказала вона.

Рожкова нагадала, що Національний банк судиться в Україні з майновими поручителями за непогашеним рефінансуванням «ПриватБанку», які пов'язані з екс-власником.

«Так ось, ми виграли вже 22 справи на загальну суму 1,2 млрд грн. За 17 рішеннями вже розпочато процедуру стягнення заставного майна. За іншими справами потрібно пройти всі судові інстанції», - сказала вона.

На її переконання, зміна політичної ситуації в Україні жодним чином не вплине на розгляд справ Лондоні або в Швейцарії, куди НБУ подав позов проти колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського, на підставі того, що він фінансовий поручитель за непогашеним кредитом рефінансування.

«Ці справи будуть йти своєю чергою незалежно від політичної ситуації», - сказала вона.

Нагадаємо, суд наклав арешт на майно підприємств, підконтрольних колишнім власникам «ПриватБанку».