  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Авто

    Кабмін змінив правила реєстрації автомобілів

    • Розсилка
    Документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Державному реєстрі боржників. - Кабмін змінив правила реєстрації автомобілів
    Документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Державному реєстрі боржників.

    Українці мають можливість подати заяву для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів через «Електронний кабінет водія» або Єдиний державний портал адмінпослуг

    Кабінет міністрів 16 грудня змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Проєкт відповідної постанови уряд прийняв на засіданні, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    Згідно з проєктом постанови, українці мають можливість подати заяву та документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів через «Електронний кабінет водія» або Єдиний державний портал адмінпослуг.

    Також документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Державному реєстрі боржників.

    «Проєкт постанови спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку», ─ йдеться в повідомленні.

    Документ визначає, що не допускається видача номерних знаків того самого типу з тим самим інформаційним змістом на два і більше транспортних засобів.

    У документі встановлюється, що зареєстровані в нашій країні транспортні засоби, конфісковані або вибракувані за межами нашої держави компетентними органами іноземних держав, знімаються з обліку у зв’язку з їхнім вибракуванням на підставі відповідної інформації таких органів.

    Нагадаємо, у середині жовтня Міністерство внутрішніх справ вирішило спростити процес реєстрації транспортного засобу та присвоєння номерного знаку. 

    Як повідомлялося,  процес отримання водійських прав стане складнішим.

    Теги: Кабмін документи українці автомобіль уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies