Кабмін змінив правила реєстрації автомобілів

Документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Державному реєстрі боржників.

Українці мають можливість подати заяву для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів через «Електронний кабінет водія» або Єдиний державний портал адмінпослуг

Кабінет міністрів 16 грудня змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Проєкт відповідної постанови уряд прийняв на засіданні, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з проєктом постанови, українці мають можливість подати заяву та документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів через «Електронний кабінет водія» або Єдиний державний портал адмінпослуг.

Також документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Державному реєстрі боржників.

«Проєкт постанови спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку», ─ йдеться в повідомленні.

Документ визначає, що не допускається видача номерних знаків того самого типу з тим самим інформаційним змістом на два і більше транспортних засобів.

У документі встановлюється, що зареєстровані в нашій країні транспортні засоби, конфісковані або вибракувані за межами нашої держави компетентними органами іноземних держав, знімаються з обліку у зв’язку з їхнім вибракуванням на підставі відповідної інформації таких органів.

Нагадаємо, у середині жовтня Міністерство внутрішніх справ вирішило спростити процес реєстрації транспортного засобу та присвоєння номерного знаку.

Як повідомлялося, процес отримання водійських прав стане складнішим.