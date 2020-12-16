Парламентський комітет не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

Кандидатура Шкарлета вже не вперше розглядається у Комітеті Верховної Ради на посаду міністра освіти і не знаходить підтримки

Рішення комітету: на розсуд депутатів в залі Верховної Ради

Комітет з питань освіти Верховної Ради 16 грудня на своєму засіданні не знайшов голосів для підтримки кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки. Про це повідомили у фракції «Слуга народу».

«Комітет знову не знайшов голосів на підтримку Шкарлета. Рішення комітету: на розсуд депутатів в залі Верховної Ради», — зазначили у комітеті.

Нагадаємо, кандидатура Шкарлета вже не вперше розглядається у Комітеті Верховної Ради.

18 червні 2020 року кандидатуру вже розглядали і тоді вона теж не знайшла підтримки. З червня Шкарлет керує МОН у статусі в.о.міністра.

Як повідомлялося, низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови Верховної Ради та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, які свідчать про наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Зокрема, у вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником глави МОН і поклав на нього обов'язки в.о. міністра освіти і науки України.

Посада міністра освіти і науки залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.