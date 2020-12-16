Єрмак очолить раду, яка вестиме діалог з представниками ФОПів

Перше засідання координаційної ради у форматі відеоконференції заплановане на 18 грудня

Президент Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо вирішення проблем мікробізнесу.

Про це заявив керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, передає пресслужба відомства.

За його словами, до цього дорадчого органу увійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок і об’єднань підприємців, експерти, представники уряду та Офісу президента.

Єрмак заявив, що сам очолить координаційну раду й особисто модеруватиме діалог з представниками підприємців.

За його словами, в результаті мають бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема деталі використання РРО.

За словами Єрмака, він уже передав головам обласних державних адміністрацій доручення президента сформувати робочі групи від кожного регіону. Перше засідання координаційної ради у форматі відеоконференції заплановане на 18 грудня.

Напередодні стало відомо, що строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Також у Пенсійному фонді пояснили, як отримати «карантинні» 8 тисяч гривень.

Між іншим, у поліції попередили, що шахраї виманюють гроші за допомогою відео Зеленського. «Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо також, що підприємці 15 грудня вийшли на протести у центр столиці через жорсткий карантин, який уряд вводить у січні. Цю ніч на Майдані Незалежності провели близько 20-30 підприємців-мітингувальників. Вони спали в наметах.