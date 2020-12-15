Як ФОП і найманим працівникам отримати 8 тис. грн: інструкція

Бізнес отримає компенсації за час карантину

З 14 до 31 грудня ФОП та офіційно наймані працівники юридичних осіб або ФОП зможуть отримати одноразову матеріальну допомогу

Верховною Радою було прийнято постанову про внесення змін до статті 28 Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік» про підтримку бізнесу на час карантину 4 грудня 2020 року, проте набрало вона чинності тільки 10 грудня.

З 14 до 31 грудня ФОП та офіційно наймані працівники юридичних осіб або ФОП зможуть отримати одноразову матеріальну допомогу у застосунку та на порталі Дія.

Допомога складає 8 тисяч гривень.

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як саме це зробити.

Що за 8 тисяч грн?

Це – одноразова допомога бізнесам і найманим працівникам, які постраждали через карантин (наприклад, співробітникам кав'ярні, кінотеатру чи концертного агентства, які не працювали через карантин).

Як подати заявку на допомогу в 8000 грн?

Заявку на допомогу можна подати через портал або мобільний додаток «Дія». Міністерство опублікувало відеоінструкції про те, як оформляти таку заявку:

Якщо коротко, потрібно зареєструватися в «Дія», вибрати послугу «Виправити це для мене», ввести номер свого рахунку в форматі IBAN, і чекати повідомлення про те, що заявка оброблена.

Коли можна оформити і отримати допомогу?

Заявки на отримання допомоги можна подавати з 14 грудня і до 31 грудня 2020 року. Гроші мають надійти на рахунок до 31 грудня 2020 року.

Для того, щоб отримати кошти, треба вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку.

Хто може отримати цю виплату?

На допомогу в 8 тисяч гривень можуть розраховувати ФОП і офіційно працевлаштовані співробітники.

Допомогу можуть отримати офіційно наймані працівники юридичних осіб або ФОПі за кількох умов:

основний КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;

організація, нарахувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року;

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць за ІІІ квартал;

найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

Для ФОП також є кілька умов отримання матеріальної допомоги. Серед них:

на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до переліку тих, стосовно яких вживають карантинні заходи;

здійснює діяльність понад 3 місяці;

сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;

якщо людина не є ФОПом та найманим працівником одночасно.

Як дізнатися, що заявку схвалили?

Щоб отримати послугу, як основний КВЕД юридичної особи-роботодавця або ФОП, станом на 31 жовтня 2020 року має бути вказано КВЕД із переліку, доступного за посиланням.

Якщо заявку схвалено у неї в додатку або на порталі буде статус «Чекайте зарахування», тобто гроші повинні прийти на рахунок до 31 грудня.

Якщо при зарахуванні якась помилка, прийде повідомлення або лист з проханням перевірити реквізити і перезаповнити заявку.