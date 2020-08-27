В Україні на залізничні маршрути вийдуть приватні локомотиви



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Створення конкурентного ринку залізничних перевезень - одне із зобов'язань України, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, - Криклій

Приватні локомотиви курсуватимуть на дев'яти ділянках

Міністерство інфраструктури в рамках експериментального проекту допустило роботу приватних локомотивів на окремих маршрутах на залізничних шляхах загального користування. Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 27 серпня.

Зазначається, що приватні локомотиви курсуватимуть на дев'яти ділянках.

У пресслужбі поінформували, що мова йде про локомотиви ТОВ Українська локомотивобудівна компанія. Вона буде працювати на таких маршрутах:

Стрий - Івано-Франківськ;

Тернопіль - Шепетівка;

Шепетівка - Калинівка 1;

Старокостянтинів 2 - Гречани;

Старокостянтинів 1 - Гречани;

Старокостянтинів 2 - Калинівка 1;

Старокостянтинів 1 - Калинівка 1;

Гусятин - Ярмолинці - Гречани;

Кам'янець-Подільський - Гуменці - Балин - Дунаївці - Ярмолинці - Гречани.

Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, створення конкурентного ринку залізничних перевезень - одне із зобов'язань України, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, у рамках якої передбачається залучення перевізників на залізниці.

«Наша головна мета - ліквідувати дефіцит тяги і монополію «Укрзалізниці», але при цьому зберегти баланс між тим, щоб захистити її інтереси як перевізника і задовольнити інтереси бізнесу як вантажовідправника. Це повинен бути акуратний і продуманий перехід, оскільки, демонополізуючи ринок, ми можемо викликати велику конкуренцію на ньому і втратити один з найбільш високодохідних напрямків «Укрзалізниці» - вантажні перевезення», - сказав він.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Кабмін дозволив запуск пілотного проекту про допуск приватних локомотивів на окремі маршрути залізниці.