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    Економіка та фінанси

    В Україні на залізничні маршрути вийдуть приватні локомотиви

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    Створення конкурентного ринку залізничних перевезень - одне із зобов'язань України, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, - Криклій - В Україні на залізничні маршрути вийдуть приватні локомотиви
    Створення конкурентного ринку залізничних перевезень - одне із зобов'язань України, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, - Криклій

    Приватні локомотиви курсуватимуть на дев'яти ділянках

    Міністерство інфраструктури в рамках експериментального проекту допустило роботу приватних локомотивів на окремих маршрутах на залізничних шляхах загального користування. Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 27 серпня.

    Зазначається, що приватні локомотиви курсуватимуть на дев'яти ділянках.

    У пресслужбі поінформували, що мова йде про локомотиви ТОВ Українська локомотивобудівна компанія. Вона буде працювати на таких маршрутах: 

    • Стрий - Івано-Франківськ;
    • Тернопіль - Шепетівка;
    • Шепетівка - Калинівка 1;
    • Старокостянтинів 2 - Гречани;
    • Старокостянтинів 1 - Гречани;
    • Старокостянтинів 2 - Калинівка 1;
    • Старокостянтинів 1 - Калинівка 1;
    • Гусятин - Ярмолинці - Гречани;
    • Кам'янець-Подільський - Гуменці - Балин - Дунаївці - Ярмолинці - Гречани.

    Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, створення конкурентного ринку залізничних перевезень - одне із зобов'язань України, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, у рамках якої передбачається залучення перевізників на залізниці.

    «Наша головна мета - ліквідувати дефіцит тяги і монополію «Укрзалізниці», але при цьому зберегти баланс між тим, щоб захистити її інтереси як перевізника і задовольнити інтереси бізнесу як вантажовідправника. Це повинен бути акуратний і продуманий перехід, оскільки, демонополізуючи ринок, ми можемо викликати велику конкуренцію на ньому і втратити один з найбільш високодохідних напрямків «Укрзалізниці» - вантажні перевезення», - сказав він.

    Нагадаємо, у грудні 2019 року Кабмін дозволив запуск пілотного проекту про допуск приватних локомотивів на окремі маршрути залізниці.

     

     

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