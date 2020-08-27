Новий глава «Укрзалізниці» хоче розділити її на чотири компанії



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Компанії будуть входити до холдингу і зможуть порахувати свої доходи та збитки, Жмак

Жмак хоче розділити підприємство на чотири вертикально інтегровані бізнес-одиниці: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктуру та контейнерні перевезення.

Новий глава АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак хоче розділити підприємство на чотири вертикально інтегровані бізнес-одиниці: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктуру та контейнерні перевезення. Про це Жмак сказав в інтерв'ю Ліга. Бізнес.

«Я хочу виділити в «Укрзалізниці» чотири вертикально інтегровані бізнес-одиниці, з окремими балансами, які спроможні порахувати свої доходи та збитки: це вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура і моя новація - окремо вивести контейнерні перевезення. Контейнерні перевезення наразі перебувають у складі вантажних перевезень, але це в принципі окремий вид бізнесу», - пояснив керівник «Укрзалізниці».

Як розповів Жмак, ці бізнес-одиниці мають перетворитися на окремі компанії у складі холдингу.

«Для цього вони повинні мати все для провадження своєї діяльності. У керівника вантажних перевезень мають бути і локомотиви, і вагони. А не як зараз: він іде за локомотивами направо, а за вагонами – наліво», - додав новий глава компанії.

Крім того Жмак вважає необхідною зміну корпоративної структури компанії.

«Система формування правління в залізниці наразі досить складна, правління формується за поданням наглядової ради до Кабміну. Й уряд призначає членів правління. Наскільки я знаю, рішення правління оформлюється двома підписами: голови правління і члена правління, який відповідає за той напрям, за яким приймається рішення. Члени правління контактують безпосередньо з НР за тими напрямами, за які вони відповідають (...) Для здійснення тих завдань, які я ставлю, мені потрібна ієрархічно правильно побудована система, де я маю можливість ухвалювати рішення і відповідати за діяльність усього правління, а не лише тих підрозділів, які перебувають піді мною», - зазначив Жмак.

За його словами, про це він проситиме наглядову раду на стадії підписання контракту та наділення його повноваженнями.

Як повідомлялося, 26 серпня 2020 року Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Володимира Жмака, який обіймає посаду голови наглядової ради аеропорту «Бориспіль», на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця».