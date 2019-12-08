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    Економіка та фінанси

    В Україні офіційно запрацювала Нова митниця

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    В Україні офіційно запрацювала Нова митниця

    О 00:03 вже була оформлена перша експортна декларація на вантаж – Нефьодов

    Сьогодні о 00:00 в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України.

    Про це повідомив голова ДМС Максим Нефьодов у Facebook.

    «Сьогодні о 00:00 офіційно запустилась Нова митниця. Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде справді працювати для платників податків», – написав Нефьодов.

    Він додав, що о 00:03 вже була оформлена перша експортна декларація на вантаж, а опівночі був оформлений перший рейс у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

    «Ще залишаються точкові питання, які розгребемо за тиждень – місця доставки, окремі випадки транзиту, особливості роботи залізниці. Але в цілому все добре, працюємо далі», – зазначив очільник ДМС.

    18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової (ДПС) та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС.

    У конкурсі на посаду голови Державної митної служби переміг перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Кабінет міністрів 5 липня 2019 року призначив Нефьодова головою Державної митної служби, з 15 липня він став до виконання своїх обов’язків.

    24 жовтня був розпочатий процес зі створення регіональних підрозділів Держмитслужби, в результаті якого кількість митниць в Україні скоротилась з 26 до 16.

    Читайте також: ЗМІ: Одеську митницю може очолити спеціаліст з аудиту.

    Нагадаємо, українців попередили про збої в роботі митниці.

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