Гончарук назвав новий кредит від МВФ маркером довіри до України



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Прем‘єр-міністр Олексій Гончарук

Нова програма з фондом — сигнал для українського та міжнародного бізнесу, що Україна на базі макроекономічної стабільності прискорить економічне зростання

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук висловився щодо нового кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України.

Про це повідомляє сайт уряду.

Нагадаємо, під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та керівниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої Україна та МВФ домовилися про нову 3-річну програму підтримки.

«Символічно, що Staff-Level Agreement за новою програмою підтримки з МВФ ми отримали саме в 100 днів Уряду. Підтримка з боку таких великих системних інституцій — маркер довіри до країни. А отже, для нас будуть дешевші ресурси — для всього бізнесу і всіх українців це означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, вищі зарплати», — сказав прем‘єр-міністр Олексій Гончарук.

Глава Уряду також додав, що за останні три місяці, значно здешевили ресурси, які ми залучаємо, тому що нам вірять. І будемо залучати ще дешевше з кожним місяцем.

У Міжнародному валютному фонді також наголосили на вражаючому прогресі, якого президент та Уряд домоглися за останні кілька місяців у питанні просування реформ та продовженні обґрунтованої економічної політики.

«Нова програма з фондом — сигнал для українського та міжнародного бізнесу, що Україна на базі макроекономічної стабільності прискорить економічне зростання. На цьому шляху ми маємо повну підтримку наших офіційних фінансових партнерів», — сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.

Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві.

МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

До слова, за 2018-2019 роки сформовано борговий портфель, який відверне на себе великі фінансові ресурси, при цьому політика, яка проводиться Міністерством фінансів, ніяк не обґрунтована.