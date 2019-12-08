Українців попередили про збої в роботі митниці



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Виконання митних формальностей новою структурою розпочалося із 0:00 неділі, 8 грудня

Через появу нового митного органу в структурі Державної митної служби України та ліквідацію митних повноважень Державної фіскальної служби України на українців очікують деякі нюанси в роботі відповідних органів.

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у Facebook.

Виконання митних формальностей новою структурою розпочалося із 0:00 неділі, 8 грудня. Відтак суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності рекомендують за можливості утриматися від подання митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершене до кінця доби 7 грудня.

Митники також попереджають про зміну електронних адрес підрозділів митного оформлення. Через це можливі помилки в прийнятті та адресації електронних митних декларацій.

Зазначається, що кошти авансових платежів (передоплати) перераховані платниками митницям ДФС будуть використовуватися для справляння митних платежів і митницями Держмитслужби. Але, якщо таких коштів недостатньо для митного оформлення товарів, яке планується з понеділка 9 грудня, – коли запрацюють банки та казначейство, кошти передоплати за митне оформлення товарів необхідно вже сплачувати виключно на нові рахунки Держмитслужби та митниць Держмитслужби.

Наголошується, що старі рахунки ДФС будуть недоступні для надходження коштів.

Нова митниця не виключає вірогідності помилок у єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, зокрема й щодо прийняття та адресації електронних митних декларацій. Українців також просять урахувати появу нового класифікатора місць митного оформлення та зміну банківських реквізитів для оплати за митне оформлення товарів.

Водночас проблем після 8 грудня не очікують. На митниці просять вибачення за можливі ускладнення.