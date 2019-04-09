В Україні пропонують підвищити надійність висотних будівель на 20%



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Сталеві каркаси мають низку переваг перед бетонними та залізобетонними конструкціями, - Мінрегіон

У проекті нового ДБН ми пропонуємо прописати вимоги щодо жорсткості несучих конструкцій зі сталі та сталезалізобетону

У проекті нових державних будівельних норм щодо проектування висотних будинків пропонується встановити вимоги щодо жорсткості сталевих та сталезалізобетонних конструкцій для проектування каркасів висотних будівель.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«Стійкість, надійність та безпека висотних будівель залежить від жорсткості конструкцій. Сьогодні у чинних нормах щодо проектування висотних будівель вимоги щодо жорсткості несучих конструкцій сформульовані лише для залізобетонних каркасів. Проте сучасні технології та рішення дозволяють використовувати у висотному будівництві і інші матеріали, зокрема, сталь та сталезалізобетон. Тому у проекті нового ДБН ми пропонуємо прописати відповідні вимоги і для цих конструкцій. Це дозволить збільшити несучу спроможність таких висотних будівель як мінімум на 20% і, звичайно, настільки ж, підвищить надійність та безпеку таких будівель», - написав він.

Парцхаладзе підкреслив, що сталеві каркаси мають низку переваг перед бетонними та залізобетонними конструкціями. «По-перше, це можливість розробляти різні планувальні та архітектурні рішення, удвічі швидший монтаж, ніж у випадку з залізобетоном, і можливість проводити будівництво у будь-який сезон, що теж важливо», - додав заступник міністра.

Згідно з проектом нового ДБН, вибір конкретної конструктивної системи висотного будинку зі сталевим каркасом має визначатися на основі техніко-економічних розрахунків. Перевагу слід віддавати рамним та рамно-в'язевим системам несучого сталевого каркаса. Товщина стін ядер жорсткості, а також несучих простінків, діафрагм жорсткості може прийматися змінною по висоті. Гнучкість сталевих колон слід приймати згідно з ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування».

Також при розрахунку залізобетонних, металевих та сталезалізобетонних несучих елементів висотних будинків (колон, пілонів, стін, простінків, діафрагм та ядер жорсткості) потрібно обов’язково враховувати одночасну дію вертикальних і горизонтальних сейсмічних навантажень згідно з ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах».

Новий ДБН В.2.2-24:20ХХ «Висотні будинки і комплекси» розробляється ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва».

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.