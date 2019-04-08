У штабі Порошенка заявили, що в пріоритеті - дебати на телебаченні



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У другий тур голосування вийшли шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко

«У законі не написано приходити на стадіон», - підкреслив речник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв

Президент України Петро Порошенко прийде на дебати на Суспільному телебаченні 19 квітня, як того вимагає закон.

Про це під час брифінгу сказав речник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

«У законі не написано приходити на стадіон. Норма закону передбачає участь в дебатах на Суспільному телебаченні, і вимога закону є пріоритетною», - сказав він.

Водночас, Медведєв зазначив, що на «Олімпійський» 19 квітня Порошенко може прийти, і лише в той час, в який він буде вільний від тих зобов’язань, які на нього накладає Закон «Про вибори Президента України» щодо участі в обов’язкових дебатах на Суспільному телебаченні.

Напередодні повідомлялось, що глава парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що президент Петро Порошенко чекає на кандидата на посаду глави держави, шоумена Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня.

7 квітня Петро Порошенко у прямому ефірі на телеканалі «Україна» заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

8 квітня Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Джерело: Укрінформ