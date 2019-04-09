  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні найближчим часом «висадиться» елітний американський десант

    • Розсилка
    Screaming Eagles їдуть в Україну - В Україні найближчим часом «висадиться» елітний американський десант
    Screaming Eagles їдуть в Україну

    Десантники із США будуть тренувати українських військових

    До України в Яворівський центрі бойової підготовки найближчим часом прибуде елітний десант з США. Про це йдеться у Facebook посла України в США Валерія Чалого.

    За його словами, до України прибудуть так звані клекотливі орли.

    «Найближчими днями понад 150 військових елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США прибудуть в Україну для тренування наших у Яворівському центрі бойової підготовки і взаємного обміну досвідом», - зазначив Чалий.

    _10332_01

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канадський уряд продовжить військову місію в Україні. Зазначимо, 200 канадських військових інструкторів працюють в Україні з серпня 2015 року. За цей період вони встигли попрацювати з 10 тисячами українських військовослужбовців. Мандат місії UNIFER закінчувався в кінці березня 2019 року.

    Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс допомагає Україні з модернізацією Збройних сил і у боротьбі з корупцією для того, щоб країна могла стати повноправним членом НАТО. Він також підкреслив, що Україна залишається важливим стратегічним партнером для НАТО.

    Також у Сенаті США запропонували стратегію підтримки України.

    Читайте також
    США НАТО армія військові навчання військові Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ