Поліція та рятувальники вже готуються до можливих дебатів на стадіоні «Олімпійський»



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Також йшлося про взаємодію всіх підрозділів системи МВС, які братимуть участь в охороні публічного порядку

Правоохоронці на стадіоні обговорили розподіл сил, якщо дебати відбудуться на «Олімпійському»

Поліція почала підготовку до можливих дебатів кандидатів на посаду президента України шоумена Володимира Зеленського та діючого президента Петра Порошенка перед другим туром виборів 2019 на НСК «Олімпійський». Про це йдеться на сайті МВС.

Зазначається, що керівництво Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції провело координаційну нараду на стадіоні. Силовики обговорили розподіл сил і засобів у разі, якщо дебати відбудуться на «Олімпійському».

Зокрема, правоохоронці визначили кількість особового складу, яку необхідно залучити для охорони порядку. Також йшлося про взаємодію та координацію всіх залучених підрозділів системи МВС.

Нагадаємо, раніше голова фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній раді Артур Герасимов заявив, що дебати Зеленського і Порошенка на НСК «Олімпійський» можуть пройти тільки 14 квітня.

«А офіційні дебати, згідно з чинним законодавством, мають проходити 19 квітня і тільки в студії суспільного мовника», - додав він.

Напередодні повідомлялось, що глава парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що президент Петро Порошенко чекає на кандидата на посаду глави держави, шоумена Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня.

7 квітня Петро Порошенко у прямому ефірі на телеканалі «Україна» заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

8 квітня Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами, які нібито здавав 5 квітня, проте на першій версії документа стояла дата 2 квітня.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.